Farina sobre la nueva generación de artistas femeninas: “La industria musical sí es para las mujeres”

Farina se ha convertido en una de las raperas más exitosas del momento, sobre todo a nivel latino. La perseverancia y dedicación de la colombiana de 34 años la han llevado a colaborar con grandes figuras de la música, como Thalía, Leslie Shaw y Maluma.

En julio de este año, la joven intérprete estrenó el tema “A fuego” y hace unos días lanzó “Ten cuidao”. Además de ello, es una de las protagonistas de la serie Latin Music Queens, junto a Thalía y Sofía Reyes.

En conversación con La República, Farina contó cómo superó los obstáculos que se le presentaron a lo largo de su carrera, qué sintió al compartir lugar con reconocidos artistas y detalló lo orgullosa que se siente al llevar al Perú en su sangre.

Desde niña sabías que querías ser cantante, pero ¿cómo es que decides ser rapera?

Siempre amé la música porque vengo de una familia del folclor colombiano, mi madre siempre soñó con ser cantante y desde muy niña me llevaba a verla concursar. A los 14, cuando estaba fuerte el pop, vi por primera vez en MTV videos de raperos, de raperas, de Lauryn Hill, Beyoncé que me marcaron y decidí que quería ir por ese camino porque que me encantaba el hip hop.

Has tenido que lidiar con los prejuicios de quienes no aceptan que una mujer pueda brillar en el género del rap, ¿cómo superaste todo eso?

Pensé en renunciar hace 14 o 15 años, cuando estaba muy jovencita y apenas comenzando. La única rapera súper exitosa a nivel latino era Mala Rodríguez, las demás mujeres estaban haciendo pop o ranchera, por eso fue un poco complejo. Quizás no estaban preparados para escuchar a una mujer rapeando lo que digo, lo que quiero expresar, pero esta generación es perfecta porque es más libre, ya no hay tantos tapujos.

¿Qué te diferencia de otras artistas? ¿Cuál es tu sello personal?

Las letras y el flow. Para mí el rap es la raíz del reguetón y del trap, por eso me permite desenvolverme en todas las áreas. Además, me diferencio por las letras, siempre he hablado sin tapujos, digo lo que siento, lo que muchas mujeres tienen en la cabeza y les da miedo decir.

Lanzaste en julio el tema “A fuego” y más recientemente “Ten cuidao” con Thalía, ¿Imaginaste que tu crecimiento como artista iba a llegar tan alto?

Nunca me levanto diciendo “En un mes voy a estar allá”. Soy de esas artistas que disfruta lo que hace, voy al estudio y me pierdo en él, si hago un video estoy enfocada en ese momento. El trabajo constante siempre trae resultados y después de 15 años de carrera estoy viendo que ese trabajo me condujo a codearme con las artistas más “duras” de la música latina, como Thalía o Leslie (Shaw).

¿Cómo ha sido trabajar con Thalía, una de las pocas cantantes que logra mantenerse vigente?

La respeto, es impresionante. Hay muchas artistas que fueron exitosas y se convirtieron en leyenda, pero Thalía es una mujer que, mientras más pasan los años, más fuerte se pone, tiene la capacidad de sonar al día, de reinventarse y demostrar que sigue siendo una reina. Crecí escuchándola y es increíble que hoy esté conmigo en un estudio y me enseñe cosas del ahora cuando tendría que ser al contrario (risas).

Además, compartiste con Leslie Shaw en el tema “Estoy soltera”...

Me emociono mucho cuando hablo de Leslie porque ella representa mi segunda patria. Tengo raíces peruanas y cada vez que sale algún talento de Perú se me infla el pecho. Cuando me preguntan “¿de dónde eres?”, digo “Soy colombiana, mamá colombiana y papá peruano”. Al ver a Leslie con tanto éxito, sacando cara por el Perú a nivel mundial, me siento feliz, la admiro, la respeto. Cuando me llamó para hacer esta canción dije “Sí, eso va”. Además, ella me dio la oportunidad de tener mi primera canción con Thalía.

Thalía, Sofía Reyes y tú estrenaron hace unas semanas la serie Latin Music Queens ¿Cuál es su objetivo con esta producción?

Nos ven muy bien puestecitas en los videos, con todo perfecto, pero mucha gente no conoce el proceso. Queremos mostrar la trayectoria de cada una, que no ha sido fácil, que nos hemos caído mil veces, nos hemos levantado y aquí seguimos, ese es el mensaje de unión que queremos dar, el mismo mensaje que oyen en “A fuego”. Las mujeres tenemos que estar unidas y enaltecernos porque cuando nos unimos somos imparables.

Cada vez están surgiendo más artistas mujeres en los diferentes géneros musicales en todo el mundo...

Me encanta porque soy parte de esta generación, todas estamos teniendo éxito, sembrando un precedente, abriendo camino y dejando un mensaje súper claro: que esta industria sí es para las mujeres.

¿Cuál es tu misión como artista?

Hacer música y disfrutar lo que hago, eso me hace feliz. Quiero cantar en inglés, rapear en inglés, tener mi propio sello, firmar muchos artistas talentosas y talentosos, hacer colaboraciones con Beyoncé, con Shakira, volver a actuar, pero lo importante es que cuando me retire la gente me recuerde con todo el amor del mundo y se sienta orgullosa de mi trayectoria.

¿Qué consejo les darías a chicas que recién están empezando en el mundo de la música?

Que se enfoquen, eso es lo más importante. Cuando comencé en esto se me cerraron muchas puertas y muchas personas me decían que no iba a funcionar y hoy somos un montón de mujeres (haciendo música), quiere decir que sí funciona, que es posible para todas, obviamente no es de un día para otro, hay que luchar muchísimo, seguramente vas a llorar y te vas a caer, pero una tiene que salir a buscar, enfocada, con mucha disciplina, creer muchísimo en ti y estar segura de tu talento.

Espectáculos, últimas noticias:

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.