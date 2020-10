Coldplay sorprendió a sus fans con concierto virtual y gratis a través de Instagram [VIDEO]

El miércoles 14 de octubre, Coldplay, una de las bandas británicas más queridas y famosas de los últimos años, sorprendió a todos sus fans con un concierto virtual y gratis a través de su cuenta oficial de Instagram.

Chris Martin, Guy Berryman, Will Champion, Phil Harvey, Jon Buckland deleitaron a sus seguidores con temas como “Yellow”, “Everything’s Not Lost” –la cual no tocaban desde 2014–, “Magic”, “Trouble in Town”, “Adventure of a Lifetime” y “Charlie Brown”. Aprovecharon para hacerle un tributo al gran Eddie Van Halen, quien falleció el pasado 6 de octubre luego de padecer cáncer de garganta, con un pequeño fragmento de “Jump”.

Este concierto virtual de Coldplay fue visto por más de 12 millones de personas en Instagram.

Cabe mencionar que el show tuvo como objetivo, muy aparte del reencuentro con sus fans a través de la tecnología, incentivar al voto en los Estados Unidos a través de la organización Every vote counts.

Asimismo, Chris Martin se tomó uno minutos para dirigirse a sus seguidores por algunas fallas técnicas que cortaron por momentos la transmisión. Además, la banda se disculpó por no volver a los escenarios a raíz de la pandemia.

Durante el show virtual, los fieles fans de Coldplay no pudieron contener sus emociones y agradecieron a la banda por regalarles un recital de manera gratuita.

“Lo amo”, “Son los mejores”, “Estoy llorando”, “Esto es lo mejor, chicos”, “Ya los extrañábamos”, “Esperamos que pronto pase la pandemia para volver a verlos en vivo”, fueron algunos de los mensajes que le usuarios hicieron llegar a la famosa agrupación.

Inmediatamente después del concierto, Coldplay compartió los videos en su cuenta de Instagram para los que se perdieron el en vivo.

