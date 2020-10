Cesar BK, cantautor peruano: El principal desafío de los artistas nuevos es la solvencia económica

Con solo 24 años y muchas aspiraciones artísticas, Cesar Bernales Koc se lanzó oficialmente a la escena musical peruana. Natal de Tacna, el cantautor decidió poner en marcha su carrera en el género latin urban con el single “Con ella”.

Cesar BK es su nombre artístico y con el que busca, a mediano plazo, la internacionalización. Para el 2021 promete mucha música acompañada de la nueva disquera estadounidense Ozner Entertainment dist. by Sony Music Entertainment U.S. Latin.

Actualmente, está trabajando en varias canciones junto con profesionales de gran renombre, como el conocido productor peruano Manuel Garrido-Lecca.

En conversación con La República, Cesar BK comenta sobre sus proyecciones a futuro y la realidad que enfrentan muchos artistas nuevos en la industria musical.

Cuéntanos un poco sobre ti. ¿De dónde eres y cómo fueron tus inicios musicales?

Nací un 27 de noviembre de 1995 y actualmente tengo 24 años. Soy tacneño, pero resido en Lima desde hace 8 años. Estudié la carrera de Derecho, logré terminarla y me gradué de Bachiller. Una vez concluida, hace un par de años, decidí dedicarme a la música.

¿Qué te impulsó para poner en marcha tu incursión musical, sobre todo en el género urbano?

Desde muy pequeño me gustaba cantar. Muchas veces me presentaba en actuaciones del colegio; lógicamente no tenía la educación en canto que con el paso de los años adquirí, pero siempre me gustó el poder transmitir algo y dedicar canciones. Tuve una oportunidad en un programa de televisión y luego de eso dije “ok, logramos llegar hasta un punto” y creo que fue lo importante para tomar un impulso.

Así fue como empezaba una transición en lo que era querer cantar. En un principio tenía mucha influencia por Gian Marco y me encantaba. Es más, saqué una balada titulada “Con él”. Pero luego me di cuenta de que el género urbano era lo mío. Estudié el género y a cómo componerlo, porque cada estilo es distinto. Con ayuda de un equipo de trabajo y profesionales logré adquirir un poco de conocimiento.

¿Cuáles son tus proyecciones de aquí a algunos años?

Las metas para este video nuevo (“Con ella”) era llegar a las 100.000 vistas en YouTube. Y lo logramos. Uno de mis objetivos fue el que mis canciones sean distribuidas por una disquera grande. Ahora la está haciendo Sony Music Latinoamérica, gracias a Ozner Music. El próximo año se viene mucha música. Lo que aspiro personalmente es poder tener alguna nominación a los Latin Grammy. Es algo que no lo vemos muy lejano si es que hacemos las cosas bien.

En el Perú, es muy complejo cuando alguien desconocido inicia su lanzamiento en cualquier tipo de arte, ¿a qué desafíos crees que se enfrentan los artistas nuevos?

El primer y más grande desafío que tenemos (los artistas nuevos) es la solvencia económica. Es doloroso saber cómo bastantes talentos no llegan a disqueras o no tienen esa entrada a medios para poder crecer. Creo que uno de los retos más importantes es tener un equipo con el que, al menos, puedas solventar tus producciones musicales y que te aseguren una buena calidad de sonido.

Otro desafío es pegarla en redes sociales, porque ahora todo se está concentrando allí, debido a la pandemia. Que la gente reconozca tu cara en redes sociales.

Estás iniciando tu lanzamiento musical en plena pandemia, no obstante, tienes mucho optimismo. ¿Crees que es un reto para ti?

Quise enfocar esta canción, “Con ella”, en tratar de llegar y transmitir lo que quiero expresar a la mayor cantidad de personas. Difícilmente voy a cantar algo que no sienta o piense. En esta pandemia, nuestro objetivo principal es ser transparentes con nuestra música.

¿Escribes tus canciones con base en experiencias propias?

Esta canción tuvo una versión en balada, hace tiempo. Posteriormente, me reuní con un equipo conformado por Manuel Mesa (productor) y Diego Mercado (arreglista y compositor) para trabajarlo a lo que es ahora. Para este tema me inspiré en mi enamorada. Me sirvió bastante para explayarme bien a lo que quería dedicarle. Hubo buen empalme entre lo que yo quería decirle a esa persona especial y a lo que muchos también querrían hacer lo mismo.

Esta canción se trabajó así, pero tengo otras que trabajé en equipo y hasta solo. Creo que, mientras practicas, vas sacando una idea de cómo te gustaría cantar y cómo escucharías a otros cantando la misma canción. También compongo, a veces, para otras personas.

¿Qué mensaje le darías al artista nuevo al igual que tú que quiere expandirse?

Al artista nuevo, al igual que yo, le diría que tenga perseverancia y que no se rinda. A título personal, es un logro haber llegado a esta disquera que se dio por un factor ‘suerte’. A mí se me cerraron muchas puertas. (...) Lamentablemente, así es la industria musical. Diría que en el Perú, pero sería cerrarme porque sé que en otros países es así la industria musical. No te rindas, por de todas las puertas que se cierren en alguna parte habrá una luz.

