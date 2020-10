Brunella Horna sobre convivencia con Richard Acuña: “La cuarentena nos ayudó un montón”

Brunella Horna brindó detalles de cómo fue la convivencia con su pareja, el excongresista Richard Acuña en Trujillo, ciudad donde permaneció por más de siete meses debido a la pandemia.

Tras regresar a Lima, la empresaria y modelo reapareció en la conducción del magazine En boca de todos y, al término del programa, expresó lo contenta que estaba de haber compartido mucho más tiempo con su novio.

“De hecho que la cuarentena nos ayudó un montón. Nunca estuvimos tanto tiempo juntos, nuestra relación era de muchos viajes. Ahora que estuvimos más tiempo juntos fue medio raro al inicio, pero luego nos comenzamos a acostumbrar. Yo soy súper tranquila y no me hago pleitos con nada”, precisó la ex chica reality a las cámaras de América Espectáculos.

Brunella Horna reveló, además, que cumple con todos los protocolos de bioseguridad de forma estricta y que esta era la primera vez que sale a la calle desde que inició la cuarentena por el coronavirus en Perú.

“Richard también vino (a Lima) porque tiene que trabajar acá. Hemos venido en carro, todavía no me atrevo a subir a un avión. Acostumbrándome porque hoy (14 de octubre) es el primer día que salgo a la calle y estoy media nerviosa y no sé qué hacer. Estoy con mascarilla y con el alcohol en la mano”, detalló la empresaria que hace poco celebró sus tres años de relación con Richard Acuña.

