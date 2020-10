Billie Eilish tras ganar dos premios Billboard 2020: “Gracias por creer en mí” [VIDEO]

Billie Eilish brilló en la reciente edición de los Billboard 2020, realizado este miércoles 14 de octubre en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

La joven cantante de 18 años, quien se convirtió en una de las artistas favoritas gracias a sus canciones “Bad Guy”, "Everything i wanted' y su reciente sencillo “No time to die”, el cuál será parte de la próxima película de James Bond, se consagró con dos premios durante la ceremonia.

Como se recuerda, Billie Eilish recibió 11 nominaciones a los Billboard Music Awards 2020. La cantante ganó en las categorías mejor artista femenina y mejor álbum Billboard 2020 por su disco When we all fall asleep, where do we go?.

Al subir al escenario, para recibir su primer premio, la joven estrella agradeció el apoyo incondicional de sus fans.

“Muchas gracias chicos, esto es increíble. Quería agradecerles a los fanáticos. Gracias por creer en mí y preocuparse por mí todavía. No sé por qué lo hacen”, dijo Billie Eilish.

Además, durante su discurso, la intérprete aseguró que, a pesar de los reconocimientos, ella no da nada por hecho.

“También quiero decir que nunca, nunca doy esto por sentado. Siempre es un shock cuando gano algo. Así que gracias, Billboard. Gracias, chicos, los amo. Gracias, gracias, gracias”, agregó.

Por otro lado, Billie Eilish llamó la atención por su atuendo durante la ceremonia. La estadounidense usó ropa en color verde militar de Gucci y una mascarilla, siendo la única artista que apareció con el implemento necesario como medida de bioseguridad por la pandemia del coronavirus.

Billie Eilish, últimas noticias:

