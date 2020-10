Aitana: Quería hacer una canción en homenaje a Alejandro Sanz

Nominada a los Latin Grammy y MTV, Aitana, de 21 años, saltó a la fama como una de las revelaciones del icónico programa español Operación Triunfo en el 2018. "Hay mucho talento en este mundo. A la hora de hacer un casting para que alguien entre a Operación Triunfo, es muy difícil. Pero no solamente deben tener talento, sino que tengan algo... yo no lo sé, pero se los agradezco (sonríe). Mis compañeros tenían algo que los hacía diferentes. Se sigue un casting muy exigente y siempre terminan dándole en el clavo”, dijo a La República en un breve enlace organizado por Universal Music. La española presentó a la prensa latinoamericana “Corazón sin vida”, la balada en la que canta con Sebastián Yatra y que es, además, un homenaje a la música de su compatriota Alejandro Sanz.

“Alejandro es un artista que admiré y admiraré toda mi vida. Somos españoles, es como algo que me enorgullece muchísimo. Para mí esta canción es un homenaje a él, y obviamente no quiero ninguna comparación porque no podría compararme porque recién estoy empezando", mencionó Aitana sobre la canción que toma partes de “Corazón partío”. "Yo pensaba: ‘nadie ha hecho algo con una canción a Alejandro Sanz, que son tan míticas’. Para mí fue como un honor”.

Durante el confinamiento en su natal España al lado de su novio, el actor Miguel Bernardeau (de la serie Élite), la española se ha dedicado a terminar el disco que lanzará en el 2021 y adelanta que “la canción más balada” es precisamente “Corazón sin vida”. “De todo lo malo hay algo bueno y yo estoy terminando mi disco en cuarentena. Desde luego yo hubiera preferido que nada de esto sucediera, pero sí, el mundo necesitaba una pausa. En España estamos en alarma de nuevo por el rebrote y hay gente que no quiere darse cuenta que esto está pasando en todas partes y no lo quieren ver ¿no? Francia, Italia, Londres... Creo que cada país tiene que darse cuenta de lo que está pasando porque la pandemia todavía no ha terminado”.

Con su propuesta musical, está claro que la española se aleja de otros artistas de su generación que apuestan más por el llamado género urbano y sus letras. "(El disco) tiene mucha influencia de los años 2000 y 2005. Es como una fusión de esa época, creo que a la gente le va a parecer interesante”, respondió, pero prefirió cambiar de tema para no ahondar en la versión viral que hizo su compatriota Beatriz Luengo del famoso tema “Hawái” de Maluma. La española cambió la letra como respuesta a las composiciones machistas y para que las mujeres no asuman roles equivocados. “Pienso lo mismo que ella”.

Alejandro Sanz, últimas noticias:

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.