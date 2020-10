El hit musical de Luis Fonsi y Daddy Yankee “Despacito” se ha coronado como la Canción latina de la década, según Billboard, por lo que sus intérpretes serán galardonados durante la ceremonia de mayor prestigio de la música latina.

Además, aparte del éxito que ha logrado este pegajoso tema, existen más curiosidades detrás de este sencillo estrenado en el 2017 que te vamos a contar en esta nota.

La canción fue creada en cuatro horas

La compositora panameña Erika Ender contó que compuso “Despacito” junto con su gran amigo Fonsi en tan solo cuatro horas. “Llegué a su casa a las 2 de la tarde y salí a las 6”, reveló, según ABC.

Habría sido una inspiración onírica

Según el portal RTVE, la letra de este exitoso tema habría sido producto de un sueño. “Muy pronto en la mañana, no sé incluso si lo soñé”, contó el cantante puertorriqueño. “Y salí corriendo al estudio a grabarlo para que no se me olvidara”, agregó.

“Despacito” lidera la lista Hot 100 de Billboard

“Despacito” se posicionó como número 1 de la lista Hot de Billboard y se convirtió en el primer tema en español que consigue conquistar en Estados Unidos desde “Macarena” en 1996.

Ha tenido que pasar más de dos décadas para que un tema en este idioma vuelva a liderar la lista Hot 100 de Billboard.

En 24 horas de su estreno arrasó con las reproducciones en YouTube

“Despacito” se estrenó en enero de 2017 y en 24 horas se había reproducido 28 millones de veces. En mayo se convirtió en número 1 de la lista Hot 100 de Billboard.

Además, este hit se ha posicionado como el videoclip con más ‘me gusta’ en la historia de YouTube.

El remix con Justin Bieber es uno de los videos más vistos en YouTube

El remix con Justin Bieber tiene un promedio de 15 millones de visitas al día. Por ello, es considerado como uno de los videos más vistos en todo el mundo en YouTube.

Asimismo, en Spotify es la primera canción en español en coronarse en el número 1 de la lista global.

