Conversamos con Joanna Lombardi, Head of Fiction de Movistar Latinoamérica, a propósito del rodaje de la nueva serie de Movistar Play, ‘Los Prisioneros’, el emblemático grupo chileno que, claro está, no dejará escapar la polémica tras su estreno. Lombardi, además, es directora del programa ‘Resiste Teatro’, el cual se estrena este viernes por Movistar Play (con repetición los sábados a las 9 p. m. por Movistar Plus).

“Uno de nuestros primeros objetivos fue producir en diversos países historias muy locales, pero que tengan una mirada fuera, y bueno ya habíamos hecho en Perú, Colombia y Argentina. De Chile tenía varios proyectos superinteresantes, pero en el momento en que vimos el de ‘Los Prisioneros’ me quedó claro que era lo que debíamos hacer”, cuenta por el hilo telefónico.

¿Qué tan complejo estuvo concretarlo en cuanto al tema de los derechos?

Sí, fue una cadena. Escribir una serie de esa magnitud y con lo relevante que es la banda, abocamos bastante tiempo en esos detalles. La productora chilena (Parox) es contemporánea con ellos y tenían una persona en común que los conocía. Hubo reuniones con cada uno de los miembros (Jorge González, Miguel Tapia y Claudio Narea) y todo ha sido con mucho cuidado y profesional, buscando lograr que estuvieran de acuerdo en hacer la serie.

Claudio Narea ha dicho que no es tanto así que la serie cuenta con el respaldo de la banda...

A mí me preguntaron si Los Prisioneros estaban enterados y dije, obviamente, porque tenemos contratos con los tres. Y cuando Claudio leyó eso del respaldo, se refiere porque creativamente no han participado. Entonces, él no sabe de qué va a tratar, cómo serán los personajes, por eso dice que no puede respaldar. Nosotros tenemos contrato con los tres, los derechos de algunas canciones de Jorge y Claudio y con Miguel, que es el dueño de la marca. Tenemos una buena relación con ellos y lo cierto es que no podían participar en la parte creativa de la serie porque íbamos a perder el control.

Pero están preparados para, tal vez, la voz discordante de Claudio tras el estreno...

Siento que hemos hecho un trabajo muy cuidadoso, contar una serie muy humana, en la que no hay personajes buenos ni malos, sino complejos, interesantes. Creo que cuando las personas vean la serie comprobarán eso, entenderán por qué pasaron algunas cosas y ellos (Los Prisioneros) estarán muy agradecidos.

¿Ninguno quiso tomar parte, valga la redundancia, en la parte creativa?

Lo que pasa es que no fue una posibilidad, necesitábamos poder ser totalmente imparciales para poder contar una serie, digamos, que esté basada en hechos reales.

Narea agregó que no tiene idea si se contará la verdad respecto a la banda.

Sí y lo mismo sienten todos. Creo que Jorge no ha opinado tampoco porque todavía no ha visto nada. Imagino que cuando la serie salga, ahí opinarán los tres y nos enteraremos si están contentos con la serie. Creo que más allá de un hecho específico, la serie cuenta un momento histórico-social. La historia de una banda que se conoce de toda la vida y de una revolución muy adolescente también porque eran muy chicos cuando empezaron.

Series de televisión últimas noticias: