Ginny Hoffman denunció a Héctor Parra por abuso sexual y violencia doméstica

*Queridos medios de comunicación*: Queremos decirles que el día de hoy salió una publicación, la cual queremos confirmar que todo lo que salió publicado es dicho por nosotras, cada punto y cada coma es lo que nosotras vivimos. Era importante esperar los tiempos en que mi niña quería hablar para este tema tan privado, no teníamos planeado tocar un tema que era en familia pero bueno, las circunstancias, las cosas de la vida a sí lo ponen y lo estamos haciendo de corazón, esperamos que esto ayude a muchas otras personas que estén pasando esta situación. Les agradezco mucho su apoyo para comprender que por respeto a mi hija no hablaremos más sobre estas declaraciones. Mi oficina de prensa estará al pendiente para ustedes en caso de que así lo requieran. ( Lilian Alzate / lilian@padmapr.com) Los quiero y les doy las gracias por estar conmigo a lo largo de mi trayectoria , Ginny Hoffman