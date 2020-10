Exintegrante de Menudo denunció que mánager de la banda los agredía

Tras el lanzamiento de la serie Súbete a mi moto de Amazon Prime Video, que cuenta la historia de la agrupación inicialmente infantil Menudo, se ha destapado una serie de casos de abuso y violencia que surgieron en esa época.

Los exintegrantes René Farrait y Ray Reyes denunciaron al mánager de la banda, Edgardo Díaz, y lo calificaron de “abusador”. A estas acusaciones se sumaron las de Jonathan Montenegro, quien perteneció al grupo en 1991.

El cantante venezolano brindó una entrevista para el programa Ventaneando, donde reveló que observó cuando Edgardo Díaz agredía físicamente.

Había llegado a Menudo con la ilusión de un niño de 11 años, sin pensar que con el pasar de los días, su salud emocional se vería afectada por fuertes episodios de violencia y abuso.

“Cuando uno es niño, uno no está claro de cuáles son sus derechos. Presencié gritos y momentos violentos con alguno de los integrantes de mi generación. Yo lo vi, nadie me lo contó”, expresó el intérprete.

“Recuerdo una noche que tuve que encerrarme en el baño porque vi cómo mi otro compañero fue golpeado por una tontería... ese fue mi primer momento de mucho miedo, de mucho temor porque tenía tan solo 11 años”, agregó el ex-Menudo.

Sobre lo abusos, Jonathan Montenegro aseguró que lo obligaban a trabajar pese a que se encontraba enfermo. Además, sus compañeros y él tenían pocos momentos de descanso.

“Hubo situaciones que no eran justificables, como por ejemplo, yo tuve hepatitis y yo tuve que trabajar igual enfermo, y entendemos perfectamente que el hígado se te puede explotar si no tomas las medidas respectivas, pero también a su vez comprendía que teníamos una agenda muy importante que no podías detener, entonces había como una disyuntiva entre la salud y la responsabilidad profesional, teníamos que trabajar en muchas ocasiones indispuestos porque nuestra salud estaba delicada”, mencionó.

El exintegrante de Menudo contó que salió de la agrupación infantil por “razones psicológicas, emocionales y económicas, monetarias” . Incluso, aseguró que eran “mal pagados” por el representante de la banda.

En torno a las acusaciones sobre el presunto abuso sexual que han revelado algunos exintegrantes de la legendaria banda, Jonathan señaló que nunca presenció nada al respecto.

