Eduardo Santamarina revela que él y sus hijos se contagiaron de la COVID-19

El actor mexicano Eduardo Santamarina se suma a la lista de artistas afectados por la COVID-19. En una reciente entrevista para el programa Sale el sol, reveló que él y sus hijos, fruto de su relación con la actriz Itatí Cantoral, contrajeron el coronavirus.

Todo ocurrió hace dos meses, cuando se mantuvo alejado de la pantalla chica para guardar en secreto que había dado positivo a la enfermedad.

“Eduardo y Roberto tuvieron. Los que siguen en saldo blanco son Mayrín (Villanueva, su pareja), Sebastián, Romina (hijos de Mayrín con Jorge Poza) y Julia (hija de Santamarina y Mayrín)”, contó el artista de telenovelas.

Esperó a que termine su recuperación para poder hacerlo público. La noticia tomó por sorpresa a los conductores del programa. “A mí ya me dio. Tuve COVID hace como dos meses, más o menos”, aseguró.

Debido a su buen estado de salud, el actor de 52 años resultó ser asintomático. “Prácticamente no tuve ningún tipo de síntomas. Entonces, dentro de eso me fue muy bien. Estoy muy bendecido en ese sentido. Mi sistema inmune, como me dijo el doctor, está de maravilla y cuidándolo con la alimentación, eso sí depende de nosotros, lo que tú te metas a la boca”, mencionó.

Sobre el caso de la actriz Itatí Cantoral, evitó dar mayores explicaciones. Ella aún no hablado públicamente de su salud, pese a que un miembro cercano del equipo de producción donde trabaja confirmó que la intérprete dio positivo a la COVID-19.

