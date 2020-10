Demi Lovato defiende la postura de Taylor Swift con la política: “Durante años la criticaron”

Demi Lovato defendió el reciente activismo político de Taylor Swift, años después de haber criticado inicialmente a la cantante del álbum Folklore.

Durante una entrevista con CNN, la intérprete de “Cool for the summer”, quien se presentará este miércoles 14 en los Billboard Music Awards 2020, opinó sobre la decisión de su colega por animarse a hablar sobre la política e involucrarse con las causas.

"Estás condenado si lo haces, estás condenado si no lo haces. Puedes enumerar a Taylor Swift como un ejemplo perfecto de ese dicho exacto. Durante años la criticaron porque no estaba tomando una postura y no estaba defendiendo estos derechos y ella se quedó en un segundo plano y ahora se ha vuelto muy política y hay gente que no está contenta con eso también ", dijo Demi Lovato sobre la postura de Taylor Swift.

“Es solo que tienes que vivir lo que te parezca auténtico. Para mí, eso es usar mi plataforma para hablar sobre las cosas que veo que están mal”, agregó la intérprete sobre la cantante de 30 años, quien recientemente apoyó a Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020 y se pronunció en contra de Donald Trump en los últimos meses.

Cabe mencionar que Demi Lovato criticó duramente en el pasado a Taylor Swift por no involucrarse con la política y por “Bad Blood”, canción que supuestamente hablaba sobre su enemistad con Katy Perry.

“Creo que tener una canción y un video sobre cómo destrozar a Katy Perry no es el empoderamiento de las mujeres. Todos hacemos cosas que no lo son, pero tengo que preguntarme: ¿Estoy contenta con llamarme feminista?' Sí, porque hablo”, dijo Demi Lovato en 2016 a Glamour.

Demi Lovato, últimas noticias:

