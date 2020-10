La cantante mexicana Danna Paola fue entrevistada por Maricarmen Marín en exclusiva para Mujeres al mando. Allí, la famosa artista se refirió a su imitadora Andreína Montilla, finalista de la última temporada de Yo soy.

La intérprete de “Mala fama” es una seguidora del programa de Latina, pues ha visto las presentaciones de la joven imitadora venezolana. Incluso, elogió su trabajo escénico y caracterización.

“Te cuento que aquí tengo un programa de imitación que tiene 8 años, se llama Yo soy, y hay una imitadora de Danna Paola. Ella está causando sensación porque eres muy difícil de imitar”, expresó Maricarmen Marín. En seguida, Danna Paola gritó: “Oh, ya, la he visto”

“Qué fuerte, la verdad es que me impresiona un montón, es muy heavy y agradezco mucho que esta chica haga porque lo ha hecho bastante bien. Me impresionó muchísimo el look, los movimientos de las manos”, agregó la también actriz de la serie Élite.

Además, habló sobre su nuevo tema “Viaje a la luz” que será parte de la película animada de Netflix Más allá de la Luna. “Estoy emocionada con esta canción, me hace mucha ilusión compartirla. Es una historia tan bella, la película les va a cambiar la vida”, mencionó Danna Paola.

