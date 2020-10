Dalia Durán confirma el fin de su matrimonio con John Kelvin después de 12 años

Dalia Durán, esposa de John Kelvin, confirmó que su relación matrimonial con el cantante de cumbia llegó a su fin, esto durante una entrevista para el programa Modo Espectáculos.

“Le he dado muchísimas oportunidades, no cuidó a su familia, no me cuidó a mi, no cuida a su esposa. Nosotros nos llevamos bien como papás, nada más”, expresó la empresaria cubana.

Hace unos meses, el artista aseguró que estaba atravesando por una crisis sentimental con su esposa, con quien se casó hace 12 años. Sin embargo, en varias entrevistas, evitaba confirmar que se había separado definitivamente.

Para Dalia Durán, no existe una posibilidad de reconciliación con el cantante peruano debido a que le ha fallado en muchas ocasiones.

“Yo no deseo tener relación alguna con John, no hay oportunidad de ningún tipo, al menos de mi parte no hay. Yo ya conversé con él y hay cosas que se tienen que respetar... No pienso retomar relación alguna con él, ya más oportunidad que vivir bajo la misma casa, no le puedo dar”, agregó.

“Él a mi me ha lastimado mucho públicamente y eso no se va de la noche a la mañana, pero tampoco le guardo rencor. Él no puede verme más como mujer... El respeto hace tiempo que ya se perdió”, finalizó.

Tras las declaraciones de Dalia Duran, John Kelvin publicó un extenso mensaje en su cuenta de Facebook. Allí, el artista le pidió perdón a su esposa y prometió volver a resurgir el amor.

“Terminaron mis épocas de estúpido e inmaduro, de juntarme con gente que no me suma y alejarme de los que más amo, de mirar hacia lugares donde nunca debí mirar, solo me enfocaré en enamorarte cada vez más... Dalia Duran perdóname y volvamos a empezar me ganaré tu confianza, haré que vuelvas a enamorarte”, se lee en un fragmento de la dedicatoria del cantante.

John Kelvin, últimas noticias:

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.