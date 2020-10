Carlos Villagrán sobre la salida de TV de El Chavo del 8: “Creo que el móvil es el dinero”

A inicios de agosto se dio a conocer que Televisa dejará de transmitir la famosa serie El Chavo del 8. La noticia generó gran tristeza entre los miles de fanáticos del programa, ya que la salida también implicaba que no se verá en varios países tras 47 años de transmisión.

Un desacuerdo entre la casa televisora y los familiares de Roberto Gómez Bolaños provocaron la interrupción de la serie.

Varios meses después, Carlos Villagrán, el actor que encarnó al personaje de ‘Quico’, dio su punto de vista sobre la situación de El Chavo del 8 y de su desaparición de la televisión.

“Yo creo que el móvil es el dinero (…) se acabó el contrato, los derechos los tiene Roberto Gómez Fernández [el hijo de Roberto Gómez Bolaños] y Televisa las transmisiones, entonces yo creo que no llegaron a un arreglo”, reveló al programa Ventaneando.

En otra entrevista por el espacio De primera mano, Carlos Villagrán volvió a deslizar que la causa fue un tema netamente económico.

“En vida (Roberto Gómez Bolaños) tenía un contrato que estaba vigente hasta el 31 de julio de este año, como dejó los derechos a su hijo Roberto Gómez Fernández, entonces se vence el contrato el 31 de julio y van ambas partes, Televisa y Roberto, a tratar de arreglarlo, entonces yo supongo, no me consta, que a la mejor Roberto pidió más dinero, entonces Televisa no ha de haber querido, o vio la ambición o vio otra cosa y prefirió sacar todos los programas de todos lados inclusive hasta de Facebook”, comentó sobre el fin de El Chavo del 8 en la televisión.

El Chavo del 8, últimas noticias:

