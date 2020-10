Cantante Melina León anuncia que dio positivo a la COVID-19: “Es un proceso doloroso”

La cantante puertorriqueña Melina León, participante del reality de talentos Tu cara me suena que transmite Univision, reveló que dio positivo a la prueba de la COVID-19 este fin de semana.

La intérprete del éxito “Mujeres liberadas” contó cómo atraviesa este proceso al que considera “doloroso" debido a que se encuentra alejada de su familia.

A través de Instagram, publicó un extenso relato en el que también agradeció al programa de televisión. “El Covid-19 llegó a mi”, inicia el mensaje de Melina León.

“Agradezco de todo corazón su respaldo y mensajes de apoyo. También a la producción de Tu cara me suena por estar pendiente en todo momento de mi salud. La producción de Univisión ha sido muy estricta con los protocolos. La semana pasada nos hicieron la prueba dos veces y aunque salí negativa en ellas, este fin de semana (tercera prueba) salí positiva”, escribió la cantante de 47 años.

Luego, aseguró que padeció fuertes síntomas motivo por el cual está llevando tratamiento. “Durante los ensayos para interpretar a Alejandra Guzmán me sentía asfixiada pero pensé que era algo en el aire que me estaba afectando. Mi intención era hacer un video hoy pero lamentablemente esto me ha dado fuerte. Tengo fiebre, tos y todos los síntomas”, agregó.

“Es un proceso doloroso y más cuando estoy fuera de mi casa y alejada de lo míos. Estoy tomando vitaminas e hidratándome para combatirlo”, mencionó.

Melina León pidió a sus seguidores que “tomen en serio” las consecuencias del coronavirus, pues, pese a que ella tomó todas las precauciones por los expertos de la salud, se contagió.

“Esto no es relajo y a todos nos puede dar de diferentes maneras. En mi caso tengo todos los síntomas y les cuento que es horrible. Pero en nombre de mi amado padre saldré de esto con más fuerzas para estar de vuelta en los escenarios”, finalizó la artista.

