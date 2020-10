Bad Bunny dedica su premio Billboard 2020 a las mujeres: “Basta ya de violencia machista”

Bad Bunny se convirtió en uno de los ganadores de los premios Billboard 2020, ceremonia que premia a los mejores y más exitosos exponentes de la música a nivel mundial.

Al ritmo de su canción “Yo perreo sola”, el intérprete boricua recibió una estatuilla tras coronarse como el vencedor en la categoría mejor artista latino. Además, dedicó su victoria a las mujeres.

Se dirigió a la audiencia con un impactante discurso y pidió que se detengan los episodios de violencia.

“Este premio se lo quiero dedicar a las mujeres del mundo entero, especialmente a las mujeres latinas y de Puerto Rico. Sin ustedes no existiera nada, ni la música, ni el reguetón, nada”, expuso Bad Bunny.

El famoso cantante también destacó la importancia de la educación para detener los abusos contra las mujeres y culminó con una conocida frase de “Yo perreo sola”.

“Basta ya de violencia machista en contra de la mujer. Vamos a educar ahora en el presente para un mejor futuro. Yo no soy un artista de música social, esta canción no es de un mensaje social. Aprendamos a que se puede perrear, ser educado y respetuoso a la misma vez. Si ella no quiere bailar contigo, respeta, ella perrea sola”, finalizó su reflexión en los Billboard Awards 2020.

Cabe resaltar que Bad Bunny se enfrentó en la misma categoría contra Anuel AA, J Balvin, Ozuna y Romeo Santos. Además el puertorriqueño presentó el remix de “Yo perreo sola” junto a Ivy Queen y Nesi en el escenario del Dolby Theatre en Los Angeles, California.

