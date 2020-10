Aylín Mujica, actriz de la telenovela Corazón valiente, reveló que fue víctima de un robo y secuestro exprés

El 13 de octubre, la actriz y modelo de origen cubano Aylín Mujica reveló en una entrevista al programa Suelta La Sopa haber sido víctima de un robo y secuestro al paso o exprés ocurrido el día 11 de octubre,0 cuando se disponía a viajar a la capital mexicana.

Según su relató, el hecho ocurrió cuando se disponía a tomar un vuelo hacía Ciudad de México programado para las 6.25 de la mañana.

Aylín Mujica dijo haber solicitado el servicio de un taxi, pero ante la demora de su vehículo y con el temor de perder el vuelo decidió arriesgarse a subir a otro que circulaba por Polanco.

“La persona que me iba a llevar no contestó porque era domingo. Entonces, yo me vi en la necesidad de pedir un transporte y no llegaba”.

“Caminé como dos cuadras y agarré un taxi que había en la calle, y de pronto me subo y me pusieron una navaja”, dijo.

La actriz cubana siguió contando los estremecedores momentos que vivió, en los cuales pensó que podría llegar a perder la vida.

“Me llevó primero a un cajero automático para sacar dinero, en ese cajero solo había una cantidad. Me arrebató el monedero, me siguió revisando las tarjetas, me llevó a otro cajero, le di el dinero que pude, la verdad con muchos nervios, me estuvo dando vueltas, me llevó bastante lejos y pensé que me iba a hacer algo. Pensé que me iban a matar”, relató aún con nerviosismo.

Actores y actrices, últimas noticias:

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.