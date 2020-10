La conductora Tula Rodríguez se presentó a través de un enlace en vivo para el programa En boca de todos. Durante la entrevista, contó que viajará con su hija para enfrentar el duelo por la muerte de su esposo Javier Carmona, quien falleció el 30 de septiembre a los 56 años.

La presentadora de televisión agradeció a su compañera Maju Mantilla por darle un espacio en su casa en Máncora, donde planea permanecer una temporada.

Tula Rodríguez afirmó que está decidida a continuar trabajando y a superar esta difícil etapa.

“Estoy haciendo cambios en todo aspecto, estoy remodelando mi casa, me voy de viaje. Gracias Maju por tu inmenso corazón, me estás dando tu casa en Máncora. Estoy a pocos días de viajar, me voy con mi hija a gritar y tal vez a llorar, pero es como botar todo para poder volver”, contó la conductora de En boca de todos.

Luego, confesó que extraña regresar al set de televisión y reencontrarse con sus compañeros. “Muero por estar en el programa con ustedes y el público porque también es honrar a mi esposo, continuar y trabajar. Nadie sabe lo que me tocaba vivir realmente cuando se pagaban las luces”, señaló.

“Prometo volver cuando esté al 100%, es lo que el público se merece. En pocos días, volveremos [a estar] juntos", finalizó Tula Rodríguez.

Tula Rodríguez, últimas noticias:

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.