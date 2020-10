Descompresión lanza canción sobre la depresión e incertidumbre que se vive en pandemia

La banda de punk nacional Descompresión sorprendió a su fanaticada al publicar “Revólver”, el primer sencillo de lo que será su siguiente EP y en donde dejan en claro el sentir de una sociedad deprimida por la coyuntura tanto política como sanitaria y las ganas de reclamar identidad en medio de la crisis.

“Esta nueva canción retrata con crudeza las dificultades que atraviesa una persona que convive con la depresión en un mundo totalmente incierto y en medio de tiempos tóxicos y digitales”, explica Franco Rodríguez, vocalista y líder de Descompresión. “Tratamos de demostrar lo desgarrador y confuso que se torna vivir en un entorno así. De alguna manera, es nuestro granito de arena para visibilizar las enfermedades mentales en un mundo electronal”.

El EP que viene preparando Descompresión se titula ‘El Club de lxs Suicidas’. Será estrenado en todas las plataformas digitales recién en el año 2021 y será un mensaje directo al gobierno y a la opresión sistemática globalizada. Además, sus integrantes están próximos a debutar en el mundo del vlog con un para serie web sobre el proceso de producción por el que pasó ‘Revolver’, el cual puede ser la historia de cualquier músico peruano que lucha porque su voz sea escuchada en medio de tanta displicencia.

“Siento una desconexión grandísima entre la industria de la música y la realidad que este 2020 nos ha mostrado a la fuerza. Eso es preocupante. La tendencia de la música actual no refleja el verdadero sentir social que, a estas alturas de la vida, ya es un grito de hastío mundial. Los sonidos etéreos y complacientes, el narcisismo lírico y el poco interés en levantar la voz ante un mundo objetivamente injusto, no hacen más que encasillarnos como un arma de mero entretenimiento. Hasta cierto punto, la música dejó de ser un vehículo de cambio social para arrodillarse ante la superficialidad y vanidad que nos ofrece la era de la internet. Sin embargo, hay esperanza de cambio. Porque mientras haya una sola persona descontenta con su realidad, se puede creer en las pequeñas grandes revoluciones. Creo que ahí radica nuestra esperanza”, agrega Franco Rodríguez.

Descompresión es liderada por Rodríguez. En batería también sigue Joan Aronés y ahora como bajista se ubica Eduardo Incio, quien ha llegado a sumar una cuota de sutileza y técnica muy bien construida al sonido que transmite este grupo punk.

“Mucha gente se pregunta el por qué aquí el rock nunca ha despegado y es porque se ha dedicado a cerrarle las puertas a la gente que no piensa de la misma manera que uno. Si no te gusta solamente cierto tipo de bandas, si no vistes de una manera o si tienes una forma distinta de ver las cosas, te cierran las puertas, te violentan y empiezas a perder amistades. Esto es un claro ejemplo de fascismo que se respira, no solamente en el género, sino en nuestra estructura como país. De alguna manera, lo que tratamos de hacer nosotros es reabrirle las puertas a todas las personas que estén interesadas en construir comunidad para lograr una mejor sociedad; sin importar las etiquetas. Creemos que, de esa manera, podremos conseguir los cambios que se necesitan hacer”, puntualiza el vocalista de esta banda.