Pedro Suárez Vértiz alienta a la selección ante Brasil: “Estrategia. Así le ganó David a Goliat”

Al igual que muchos peruanos, el cantautor Pedro Suárez Vértiz espera con ansias el partido de la selección de fútbol ante Brasil, por la fecha 2 de las Eliminatorias a Qatar 2022. El artista confía en el triunfo de la Blanquirroja y se animó a explicar de qué manera se lograría la victoria.

“Hoy jugamos con un equipo 20 veces mejor que el nuestro. Superior en historia, precio de jugadores y performance. Si no lo aceptamos, estamos fritos”, inició la voz detrás de “Cuando pienses en volver”.

Pedro Suárez Vértiz hizo mención de su estado de salud y recordó un consejo de los tantos que recibió cuando atravesaba momentos difíciles. “Todos lloraban frente a mí cuando me veían esquelético y hablando como borracho. Creían que me moría ese año. Tanto así que ya no quería recibir visitas. Me deprimían y me cansaban con sus sugerencias de médicos extravagantes, chamanes y viajes a lugares extraños”, continuó.

“Pero este señor, que no sabía ni dónde yo vivía, no se puso dramático ni lastimero, y me hizo llegar un frío pero sabio mensaje, vía mi manager: ‘Lo incurable se vence con estrategia’”, añadió.

Para Pedro Suárez Vértiz, “no les podemos jugar de igual a igual a los brasileños”. “Hay que utilizar la estrategia de los espartanos. Encerrarse atrás y tapar el cuello de botella de las montañas hasta volverlos locos. Para luego cuando estén adelantados los brasileños arremeter con un contraataque de 3 toques”, recomendó el artista.

“Estrategia muchachos. Así le ganó David a Goliat”, finalizó en su cuenta oficial de Instagram.

