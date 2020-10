‘Pedro Infante’ de Yo soy dejó su trabajo para dedicarse al arte: “Me dije es todo o nada”

A los seis años, Luis Hans Ortega Paz escuchó por primera vez en un tocadiscos la música de Pedro Infante, ícono de la época de oro del cine mexicano, sin imaginar que 20 años más tarde estaría parado en el escenario de Yo soy, caracterizado como el ídolo de Guamúchil y levantando el trofeo al mejor imitador de la temporada número 27 del programa de Latina.

Tras esta victoria, muchos empezaron a preguntarse ¿quién es el imitador de Pedro Infante? Se trata de un talentoso actor, cantante y bailarín que se formó profesionalmente en la Escuela de danza, canto y teatro musical D’Art.

En conversación con La República, Luis Ortega ‘Pedro Infante’ contó pasajes de su infancia rodeada de música mexicana, su incursión en la actuación y el camino que emprendió hasta convertirse en el ganador de la última temporada de Yo soy.

¿Cómo surgió la imitación de Pedro Infante y cómo te animaste a concursar en Yo soy?

Trabajo en un grupo de mariachis llamado Los rancheros de Lima y en el transcurso de mis labores fui imitándolo, tratando de sacarle cositas, entonces dije, ‘Ah, pues me puedo presentar a Yo soy’ y fui... Había un parecido, tenemos la misma frente (risas), me dejé el mostacho y así surgió la imitación.

Cuando por fin entraste al programa, ¿te proyectabas a ser el ganador o solo pensabas '¿a ver qué pasa?’

Siempre vivo el día a día. Trato de no pensar mucho en el futuro ni en el pasado, sino en el presente. Uno nunca sabe dónde va a estar, un día estaba en mi casa en la cuarentena y al otro soy ganador de Yo soy.

A lo largo de esta etapa en Yo soy ¿cuál fue el reto más grande que afrontaste?

Enfrentarme a la comunidad de ‘infantelovers’, algunos decían ‘No se parece’, otros ‘Sí, pero le falta esto’. He tratado de hacerle un homenaje al ídolo de Guamúchil, con todo el cariño del mundo porque Pedro Infante hay uno solo.

¿Y cómo lidiabas con esos comentarios?

La gente me criticó muchísimo y dije ‘Voy a darle la contra a esa gente’ y gala tras gala construía al personaje, estudiaba cómo hablaba, cómo miraba, cómo se movía, cómo hacía con la mano, con los ojitos.

Dices que desde niño has sido un gran admirador de Pedro Infante, pero ¿Cómo nace esta pasión por su música?

Cuando era niño me gustaba rebuscar los cajones de mi papá, ahí encontré un disco que decía México canta, con Pedro Infante en la portada, lo puse a sonar y quedé encantado con su música. Me acuerdo mucho de la canción que dice ‘Vengo a cantar para ti la canción que aprendí en la orilla del mar’ (cantando).

¿Qué representa Pedro Infante para ti?

Más allá de su vida artística, es un ídolo como persona por su sencillez, el mejor ejemplo que alguien pueda tener. Uno siempre debe tener los pies en la tierra, a algunos la fama se les sube a la cabeza, pero soy una persona humilde y siempre tengo mi ladrillito en el bolsillo para bajármela.

Tú eres actor, cantante y bailarín profesional, ¿cómo ingresaste al mundo del arte?

Cuando trabajaba en una empresa de ingeniería un amigo me escribió diciéndome ‘Hans, estoy en una escuela de actuación, tú eres bueno, ven y estudia conmigo’, agarré mi sueldo y me inscribí en la escuela D’Art de teatro musical. Los horarios no cuadraban con mi trabajo, entonces dije ‘Voy a dejar el trabajo, es todo o nada’. Me entregué a la vida del arte.

¿Y tus padres estaban de acuerdo con que seas un artista?

Cuando dije ‘Voy a estudiar baile, actuación’ mi mamá me dijo ‘Hijito, te voy a apoyar en todo lo que tú quieras hacer’, mi papá, más escéptico, me dijo ‘No, hijo, ¡cómo vas a estudiar eso!, tú tienes que ser abogado, como el abuelo, como el bisabuelo’, ya con el tiempo, cuando me fui presentando en obras musicales le fue cambiando la cara. Estoy agradecido con la vida. Mi miedo antes era no lograr nada porque he tenido muy mala suerte, no le atinaba a nada.

Ahora que tu talento y esfuerzo han sido reconocidos con el trofeo de Yo soy, ¿a quiénes le dedicas este triunfo?

A Dios, a mi mamita, a mi familia, a mis amigos, a todas las personas que me han apoyado, a todo el Perú. Este premio va para ellos, para las personas que han creído en mí.

