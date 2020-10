Conchata Ferrell, actriz que interpretó a Berta en la exitosa serie Two and a half men, falleció a las 12:30 p. m. del último lunes 12 de octubre. La estadounidense dejó de existir rodeada de todos sus familiares en el Hospital Sherman Oaks, ubicado en Sherman Oaks, California.

El actor Charlie Sheen, con quien Ferrell compartió roles en la recordada comedia de la CBS, se pronunció acerca de la lamentable noticia por medio de las redes sociales.

“Un amor absoluto, una profesional consumada, una amiga genuina, una pérdida impactante y dolorosa”, escribió en Twitter el intérprete de Charlie Harper, quien recordó el rol de la ama de llaves divertida y sensata. “Berta, tu limpieza era un poco sospechosa, tu mantenimiento de “gente” fue perfecto”, añadió.

Conchata Ferrell fue una notable actriz de Hollywood que obtuvo una nominación a los premios Emmy en 1992 por dar vida a Susan Bloom en LA Law. Good Times, E / R, Grace y Frankie, Buffy the Vampire Slayer y BJ and The Bear son algunas de las producciones en las que la desaparecida actriz participó.

Hollywood, últimas noticias:

