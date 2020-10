Kiss confirma nueva fecha para su último concierto en Perú

Debido medidas sanitarias de la pandemia, la banda de rock Kiss reprogramó su concierto de despedida en Lima, Perú, que se iba a realizar el 28 de noviembre.

A través de un comunicado la productora de eventos One Entertainment confirmó la nueva fecha de la presentación. “Las entradas adquiridas para el show de Kiss seguirán siendo válidas para la nueva fecha: el sábado 28 de noviembre en Arena 1 de la Costa Verde”, señala.

“La seguridad y bienestar del público asistente es la prioridad número uno para todos”, finaliza el comunicado oficial publicado en las redes sociales.

El concierto de Kiss en Perú es parte de su última gira sudamericana titulada “The End Of The Road”. Con esta serie de shows en toda la región, la legendaria banda de rock conformada por Tommy Thayer, Gene Simmons, Paul Stanley y Eric Singer se despedirá de su público tras 47 años de trayectoria musical.

La fecha original del concierto de Kiss era el sábado 2 de mayo de 2020, pero el inicio de la pandemia causó que se suspenda hasta el mes de noviembre.

Entre otros de los conciertos cancelados en Perú figura el show de Guns N' Roses, conformada por el cantante Axl Rose, el guitarrista Slash y el bajista Duff McKagan.

Conciertos, últimas noticias:

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.