Juliana Oxenford cuenta cómo vivió la primera semana con su segundo hijo

Con gran entusiasmo, Juliana Oxenford confesó en Instagram que vive una etapa muy grata como madre tras el nacimiento de su segundo hijo.

Por medio de un tierno mensaje, la conductora de ATV Noticias Al estilo Juliana brindó detalles sobre cómo fueron sus primeros días al cuidado del recién nacido, quien llegó al mundo el pasado lunes 5 de octubre.

“Hoy cumplo una semana de haber dado a luz, de dormir tres horas por día, de dar de amamantar a demanda y de no cambiar esta segunda maternidad por nada”, sostuvo. “No existe algo mejor, que me haga sentir más plena y feliz, que ser mamá”, añadió la periodista de 41 años en su Instagram.

Juliana Oxenford tiene actualmente dos hijos: el varón de una semana de nacido y una niña de 6 años. El entrañable afecto que tiene la mayor quedó demostrado hace unos días, cuando la figura de ATV compartió en sus redes sociales una foto donde cuida el sueño de su pequeño hermano.

Juliana Oxenford conmovida por mensajes tras nacimiento de su segundo hijo

Hace unos días, Juliana Oxenford resaltó el cariño que le demostraron todos los que le hicieron llegar sus mensajes de felicitación por el nacimiento de su segundo bebé.

“Quería agradecerle por los mensajes bonitos. No les voy a mentir, no he podido leer todos. Pero aquellos que sí he logrado recibir están cargados de amor, buena onda, y me han hecho muy feliz”, expresó en sus historias de Instagram.

Juliana Oxenford, últimas noticias:

