Jesús Alzamora y María Paz Gonzáles-Vigil se dedican tiernos mensajes por su aniversario

El 13 de octubre resulta una fecha especial para la pareja conformada por Jesús Alzamora y María Paz Gonzáles-Vigil; ya que celebran el segundo aniversario de su enlace civil que fue oficiado en 2018 por el alcalde de Lima, Jorge Muñoz.

Para compartir su felicidad, la pareja publicó en sus respectivas cuentas de Instagram fotografías de su boda realizada en un conocido hotel en Miraflores y a la que asistieron personalidades de la farándula local como Maricarmen Marín, Katia Palma, Cristian Rivero, Adolfo Aguilar y la exMiss Perú Valeria Piazza.

En la dedicatoria a su esposa, el conductor de televisión Jesús Alzamora hizo un breve resumen de su historia de amor con la modelo y actriz María Paz Gonzáles-Vigil.

“Dos años según la ley, ocho según los hechos y 13 desde que te vi en Habacilar. ¡Feliz aniversario!”, escribió.

Con este mismo estilo, María Paz Gonzáles-Vigil inició su publicación al hacer alusión a la carrera de mago de su esposo.

“Hace ocho años me hiciste un truco de magia muy bonito con la carta que tengo en la mano; hace cuatro años que me diste el mejor regalo, nos convertimos en papas; hace dos años que nos dimos el sí ante la ley e hicimos una ceremonia mística llena de mucha energía y amor. Y por último, según tu post, hace 13 años me veías en Habacilar”, expresó.

La también influencer concluyó su mensaje al señalar: “Feliz aniversario, amore mío, que sean muchos años más hasta estar como en la última foto”.

