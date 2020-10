Gino Assereto brinda mensaje de reflexión: “Enséñale a tus hijos a cometer sus errores"

La última publicación en Instagram de Gino Assereto no ha dejado indiferente a sus 1,2 millones de seguidores. El modelo de 33 años hace lo que parece ser una autocrítica de su vida.

La construcción del texto asemejó la letra de una canción inspiracional escrita por el chico reality basada en sus experiencias de vida.

"Soy producto de la farsa que viví. Mi personalidad no es más que la ignorancia que adquirí”, inició el post del concursante de Esto es guerra.

Con una mirada hacía su pasado, Gino Assereto escribió sobre cómo su dura infancia influyó en su etapa adulta.

“Desde niño me educaron con castigos y, para no sufrir, empecé a mentir a modo de sobrevivir. Yo no sabía en lo que me estaba metiendo y los problemas que yo estaba construyendo”.

En los siguientes párrafos, el ex de Jazmín Pinedo cambió el tono y convirtió este mensaje en un consejo dirigido a los padres.

“Enséñale a tus hijos a cometer sus errores. Ayúdalos con la verdad desde niños para que crezcan soñadores. Rompan las cadenas y patrones que arrastran por generaciones. No usen el castigo. Tienen derecho al libre albedrío”, reiteró.

Los siguientes versos rezaron: “Te lo digo como experiencia de lo que he vivido. Mi ego buscaba culpables y entendí que no existen. Me quité un gran peso de encima y sané mis cicatrices. No culpo a nadie, pues nadie es culpable de mis experiencias vividas”.

En la parte final, Gino Assereto cerró el mensaje al indicar: “Soy una creación de Dios que busca transformar su ignorancia en sabiduría”.

