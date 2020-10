Famosos se despiden de Conchata Ferrell, actriz que hizo de Berta en Two and a Half Men

El mundo artístico está de luto. Conchata Ferrell, actriz que interpretó a Berta en la serie Two and a Half Men, falleció a los 77 años en Sherman Oaks, California, este martes 13 de octubre.

La noticia fue confirmada por un representante de Warner Bros a través de un comunicado. En él señalaban que estaban agradecidos “por los años que trajo risas como Berta, que vivirá para siempre”

Conchata Ferrell fue hospitalizada en mayo en la Unidad de Cuidados Intensivos, debido a que sufrió un paro cardíaco.

Famosos actores de Hollywood lamentaron la muerte de la actriz a través de las redes sociales. Allí, destacaron algunos de los integrantes del elenco de la famosa serie como Melanie Lynskey, Jon Cryer y Charlie Sheen.

Charlie Sheen

“Un amor absoluto, una profesional consumada, un amiga genuina, una pérdida dolorosa e impactante”, expresó Charlie Sheen en su cuenta de Twitter. Junto al sentido mensaje publicó una foto donde aparece junto a Conchata Ferrell compartiendo escena.

Jon Cryer

Jon Cryer, el actor que dio vida a Alan, protagonista de la serie, escribió un extenso hilo en Twitter dedicado a su excompañera de grabación.

“Era una hermosa humana. El exterior brusco de Berta fue una invención de los escritores. La calidez y la vulnerabilidad de Chatty eran sus verdaderas fortalezas. Lloro por la mujer que extrañaré y por la alegría que trajo a tantos”, expresó.

Luego envió saludos a la familia de Ferrell. “Mis pensamientos están con Arnie, Samantha, su familia y los muchos estudiantes cuyas vidas tocó en UCLA. 2020 es simplemente despiadado”, finalizó Jon Cryer.

Melanie Lynskey

La actriz Melanie Lynskey, quien interpretó a Rose en Two and a Half Men, se mostró muy afectada por la partida de Conchata Ferrell.

“Chatti, encantadora y brillante. Estoy llorando. Ella era la dama más cálida y amable. Su esposo Arnie asistió a cada grabación de Two And A Half Men y se sentó entre la audiencia, radiante de orgullo. Su dulce hija Samantha también estaba allí a menudo. Oh, ella fue amada. Será extrañada”, se lee en el mensaje de la artista.

Adam Sandler

Por su parte, el actor de comedias Adam Sandler escribió: “Que en paz descanses. Será terriblemente extrañada. Lo siento por su familia”

