Eugenio Derbez recordó sus duros inicios en Hollywood: una hemorragia interna y una deuda de 20.000 dólares

Eugenio Derbez es una de las estrellas latinas más reconocidas en todo el mundo gracias a las exitosas cintas y teleseries en las que ha participado y producido. Sin embargo, no siempre fue así, el famoso mexicano atravesó duras experiencias al ir en busca del sueño americano.

El intérprete de Ludovico Peluche conversó con la periodista Luz María Doria a través de una transmisión en vivo, donde habló sobre su perseverancia y esfuerzo para lograr hacerse un lugar en la industria del entretenimiento de Estados Unidos.

El comediante contó que desde pequeño tenía la ilusión de incursionar en Hollywood, y este sueño se hizo más recurrente tras la muerte de su madre, Silvia Derbez. En el año 2002, Eugenio Derbez empezó a tomar clases intensivas de inglés y luego viajó a Norteamérica para trabajar sin ninguna remuneración durante tres años.

“Salgo a dar mi primer show. No había comido porque venía yo de México, de grabar. No había desayunado y no había comido, y por estar ensayando, no me dio tiempo de comer. Salgo, doy mi primera función con un estrés que no te puedes imaginar… lo he de haber hecho muy mal, lo bueno es que nadie me conocía”, contó el actor.

“Al día siguiente, me levanto y, de repente, me empiezo a sentir mareado y siento que me voy a desmayar, y claro, era porque no había comido nada en no sé cuantas horas, más el estrés de la noche. Entonces, resulta que tenía yo una hemorragia interna de gastritis, no sé qué tanto me dio”, continuó narrando.

Eugenio Derbez aseguró que tres horas después del episodio que sufrió, terminó en la calle y con una cuenta de 20.000 dólares en el centro de salud.

