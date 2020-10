Ethel Pozo sobre vacaciones junto a Gisela Valcárcel: “Este viaje es mágico, mi familia es todo”

Ethel Pozo y su madre Gisela Valcárcel se fueron a vacacionar a Máncora, Piura. Así lo confirmaron ambas a través de las redes sociales.

La conductora de televisión se ausentó temporalmente de su programa América Hoy para disfrutar de un paseo familiar. En Instagram, se mostró feliz de compartir momentos también en compañía de sus hijas.

“Todo en esta vida, es mágico, cuando crees. Este viaje es mágico y hermoso. Mi Familia es todo. Cada momento aquí, es luz”, escribió Ethel Pozo en una reciente publicación, que ya cuenta con más de 12.000 reacciones de los usuarios.

Además, compartió imágenes de la rutina de vacaciones que llevan juntas como unas clases de yoga que recibieron a cargo de una instructora.

“Me ha encantado, es la primera vez que hago yoga. Ya estamos listas con mi madre y la profesora”, se le escucha decir a la hija de Gisela Valcárcel en uno de sus videos.

Sobre los detalles del viaje, Ethel Pozo contó que se han hospedado en una casa de playa en Máncora, pero que no tienen permitido las salidas al mar debido a las medidas de prevención por la pandemia.

“Estoy con mi familia en una casa, no hay nadie en la playa, por la COVID, y no se pueden hacer excursiones, no se puede salir, está totalmente prohibido. Hay épocas de ballena en Máncora, pero no se puede hacer nada, así que de lejitos, desde aquí, desde la terraza, estamos mirando todo, pero queríamos disfrutar el solcito”, aclaró la conductora de TV para Renzo Schuller en América hoy.

Ethel Pozo, últimas noticias:

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.