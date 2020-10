Érika Buenfil revela que su casa se inundó por las fuertes lluvias: “Fue muy doloroso”

La famosa intérprete Érika Buenfil pasó momentos de angustia tras ver su casa inundada por las fuertes lluvias que azotaron a la Ciudad de México.

Durante un encuentro con la prensa de su país, la protagonista de la telenovela Tres mujeres contó que fue muy doloroso ver cómo su casa se llenaba con agua. Incluso los bomberos, revela, no podía acceder al lugar. La artista señaló que no recurrió a las redes sociales para solicitar ayuda por pedido de su hijo.

“¿Se acuerdan de las inundaciones? Yo me inundé, nada más que no lo publiqué ni dije nada. Se me inundó el sótano horrible, me llegaba el agua hasta las rodillas, fue un show (…) me tocaron las inundaciones, quise hacer un en vivo en ese momento para solicitar ayuda porque ni los bomberos podían entrar porque la calle estaba como un río, pero mi hijo no me permitió por la cuestión de la ubicación y porque: ‘¡Mamá, se va a hacer un rollo!’, pero yo así, aguada y toda jo**** como andaba, ya quería hacer un en vivo de ‘¡Ayuda!’, pero mi hijo no me dejó y salimos adelante”, expresó la reconocida actriz mexicana.

Érika Buenfil señaló que fue muy difícil asimilar la situación. Se sintió muy afectada porque hubo personas que lo perdieron todo.

“El agua se fue yendo sola (...) Lloré mucho, fue doloroso, se perdieron cosas, pero lo material se recupera y los coches se salvaron, hubo gente que sí perdió sus coches, pero nosotros estamos bien, nada más hay que remodelar, pero hay que esperar a que pase la pandemia”, comentó.

Érika Buenfil, últimas noticias:

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.