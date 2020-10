Convencida de que en este tiempo de pandemia, internet es una excelente vitrina, Cecilia Barraza se prepara para el estreno del video “Quisiera Ser Como el Tiempo” este 31 de octubre. La emotiva despedida de los grandes escenarios de la destacada intérprete de música peruana, tras 48 años de éxitos, fue grabada del apoteósico recital, en vivo, ofrecido el año pasado en el Gran Teatro Nacional.

El anuncio de la llegada de esta producción a la plataforma de Joinnus, para el Perú y el mundo, ha sido aplaudido por la legión de admiradores de Cecilia.

“Mis ‘Cecilovers’ -como ella los llama- han tomado este estreno con mucha expectativa y alegría, cosa que agradezco infinitamente. La gente siempre me demuestra mucho cariño”, afirma la cantante, cuya gira de despedida pactada para este 2020 por varias ciudades de Estados Unidos quedó trunca debido a la COVID-19.

“En este video inédito de “Quisiera Ser Como el Tiempo” podrán apreciar, a través de mi repertorio, los 48 años de mi carrera artística; y, a los invitados especiales que tuve, como la gran Regina Alcóver, los compositores José Escajadillo y don Pepe Villalobos. Y, Pamela Abanto, una joven con muy buena voz e interpretación”, adelanta la artista, sobre el contenido del show.

Con el nombre inspirado en un verso de Andrés Soto, uno de sus compositores preferidos y pensando en cómo quiere que la recuerde su público, en “Quisiera Ser Como el Tiempo”, Cecilia nos regala tonderos, festejos, marineras, jaranas y valses. Una alegre y divertida combinación de música, anécdotas e historias de vida de una de las cantantes más queridas de nuestro país.

“Solo me queda invitar, a los que todavía me siguen (¡ja, ja, ja!) a que se conecten con www. joinnus.com y adquieran sus entradas de 30 mangos. Muchas gracias, por acompañarme estos 48 años y cerrar juntos ese hermoso ciclo de mi vida que me ha dado tantas satisfacciones y alegrías. ¡Los abrazo muy fuerte a todos!”, afirma la conductora del desaparecido programa Mediodía criollo.

Consultada por cómo pasó la cuarentena y cómo convive con la pandemia, responde con picardía: “Como la mona... Ya en serio, creo que como muchas personas, con altibajos. Como vivo sola, la cuarentena fue muy difícil, ya que tenía que hacer ¡todas! las cosas del departamento: cocinar, lavar, limpiar, barrer, etc. Cuando volví a tener ayuda, recién pude volver a escuchar música, a bailar salsa, a leer, a ver televisión, en Netflix, me he visto como 300 películas. También he salido a dar vueltas, a caminar un poco, pero salir es lo que menos hago”, afirma Barraza.

