Carlos Álvarez presentará segunda edición de La vacuna del humor

Carlos Álvarez emocionó a sus seguidores al anunciar que presentará una nueva edición de su especial La vacuna del humor, cuyo primer programa se emitió el pasado 10 de octubre por Willax.

El reconocido humorista peruano se mostró muy agradecido con todos aquellos que se dispusieron a gozar de su talento y el de sus compañeros, más aún en medio de la situación actual por la pandemia del coronavirus.

“Agradecer a quienes pudieron ver La vacuna del humor... Mientras las personas que nos vean estén contentas, ese es nuestro mejor rating”, comentó.

Carlos Álvarez precisó, además, que esta segunda edición de La vacuna del humor se transmitirá también a través de la señal de Willax TV.

Carlos Álvarez se sometió a prueba de descarte de COVID-19

Con la finalidad de resguardar al máximo su salud y la de su entorno, Carlos Álvarez se realizó una prueba de descarte de coronavirus, la cual resultó negativa. “Me realicé otra prueba COVID-19. Hasta el momento todo bien, negativo", señaló.

Además, el cómico aprovechó para recordarle a la población la importancia de cumplir con las normas de bioseguridad establecidas para frenar la propagación de la enfermedad que ya ha cobrado miles de vidas en todo el mundo.

"Por favor, cuídense mucho. No nos confiemos. Cada vez que me hago la prueba COVID-19 y me sale negativo, me cuido el triple”, señaló Álvarez.

Carlos Álvarez, últimas noticias:

