Artistas peruanos reaccionan al partido Perú vs. Brasil por la clasificación para el Mundial 2022

La victoria de la selección de Brasil por cuatro goles sobre dos de la Blanquirroja en las Eliminatorias Qatar 2022 ha sido altamente cuestionada por la farándula peruana.

Guty Carrera ha sido uno de los primeros en criticar el accionar del árbitro Julio Bascuñan. Él se dirigió a Twitter para expresar su desacuerdo total con la gestión realizada.

“Bascuñan, te equivocaste mucho”, escribió el hijo de Edith Tapia. Además, cuestionó los exagerados gestos de dolor que hizo el futbolista brasileño Neymar da Silva Santos Júnior: “Neymar, debiste ser actor viejo”.

- Bascuñan te equivocaste mucho #^+¥& 🤬 ¿Que se siente que un país entero te odie?

- Brasil no necesitas un árbitro para ganar. No... no lo necesitas.

- Zambrano, amigo mío.. ya no levantes el codo más.

- Neymar, debiste ser actor viejo.

- Perú tranquilo, esto recién empieza — Guty Carrera (@GutyCarreraT) October 14, 2020

Un sentir similar expresó el conductor televisivo Carlos Enrique Banderas, más conocido como ‘Carloncho’: “Impotencia, rabia, enojo, irá, molestia. Brasil no necesita este tipo de ayuda. Este árbitro chileno lo tomó personal”.

Impotencia, rabia, enojo, irá, molestia. Brasil no necesita este tipo de ayuda. Este árbitro chileno, lo tomó personal. Cobró de manera instantánea. No era penal ¿Por qué no revisó el vídeo? Es muy frustrante lo que he visto hoy. Se me caen las lágrimas de indignación #Bascuñán — Carloncho (@carlonchodemoda) October 14, 2020

Por su parte, la periodista deportiva Alexandra Hörler cuestionó que se hubieran cobrado faltas innecesarias.

“Ya se pasó este árbitro! A esto solo lo definiría como robo armado. Alguien me puede explicar por dónde fue penal”, escribió en Twitter.

Ahhh noooo. Ya se pasó este árbitro! A esto sólo lo definiría como robo armado. Alguien me puede explicar por dónde fue penal????????????????? — Alexandra Hörler (@alexandrahorler) October 14, 2020

Al igual que Alexandra Hörler, el actor Andrés Wiese calificó de ‘robo’ lo ocurrido en la cancha del Estadio Nacional de Lima.

“Es escandaloso lo de hoy. El VAR se creó para hacer el juego más justo, para todos por igual. Pero lo del árbitro chileno esta noche es el robo más descarado que he visto en mi vida”, expresó.

Es escandaloso lo de hoy. El VAR se creó para hacer el juego más justo para todos por igual. Pero lo del arbitro chileno esta noche es el robo más descarado que he visto en mi vida. Y Brasil no necesita eso para ganar. Nada que reprochar a nuestra selección... esto recién empieza — Andrés Wiese (@AndresWieseR) October 14, 2020

Con un tono irónico, Mathías Brivio, conductor del reality musical Yo Soy, se preguntó: “¿Contra quién juega Perú el próximo partido? No creo que contra Chile, ¿no?”

¿Contra quién juega Perú el próximo partido? ¿No creo que contra Chile no? — Mathías Brivio (@MathiasBrivio) October 14, 2020

Por su parte, la conductora del programa periodístico Al estilo Juliana, Juliana Oxenford, pidió la intervención de la FIFA.

“No hay derecho a traerse abajo el esfuerzo de todo un equipo. FIFA debería hacer algo al respecto, ¿para qué existe el VAR si ni siquiera lo revisan?”, preguntó.

Gracias al VAR y al impresentable árbitro que nos tocó, nos arruinaron el partido. No es justo. No merecíamos esto. No hay derecho a traerse abajo el esfuerzo de todo un equipo. FIFA debería hacer algo al respecto, para que existe el VAR si nisiquiera lo revisan? &&@@)-;:/ — julianaoxenford (@julianaoxenford) October 14, 2020

El conductor radial Adolfo Bolívar se permitió hacer una comparativa entre el árbitro chileno Julio Bascuñan y la compañía eléctrica Luz del Sur.

Ese árbitro cobra más que #luzdelsur — Adolfo Bolivar (@adolfobolivar4) October 14, 2020

La periodista Lorena Álvarez también se sumó a los cuestionamientos sobre la posible parcialidad de Julio Bascuñan: “Así como el árbitro no puede ser de ninguno de los países en cancha, tampoco debería ser del país que nos toca en la siguiente fecha sabiendo que con sus decisiones, amarillas y/o rojas influye en la potencial alineación”.

Así como el árbitro no puede ser de ninguno de los países en cancha, tampoco debería ser del país que nos toca en la siguiente fecha sabiendo que con sus decisiones, amarillas y/o rojas influye en la potencial alineación. Pero más allá de eso, nos robaron el partido. — Lorena Alvarez (@lorealvareza) October 14, 2020

En relación con las críticas sobre el arbitraje realizado en el partido Perú vs. Brasil, la periodista Melissa Peschiera sentenció en Twitter: “Julio Bascuñan es el árbitro chileno que le regaló el partido a Brasil. ¡Un robo descarado!”.

Julio Bascuñan es el árbitro chileno que le regaló el partido a Brasil. ¡Un robo descarado!😤 — Melissa Peschiera (@MelissaPeschier) October 14, 2020

De la misma forma, la actriz Mónica Sánchez lamentó la suerte de Perú en el encuentro y escribió: “No te merecías esto”.

Vascuñan desquiciando el partido y quitándole nivel al fútbol. No te merecías esto @SeleccionPeru

Seguiremos apostando por ustedes 💪🏻🇵🇪 — Mónica Sánchez (@21Cordeliamar) October 14, 2020

Finalmente, quien también se pronunció desde Instagram fue el cómico del El Wasap de JB, Carlos Vílchez:“Nunca en mi vida he visto un árbitro tan malo (...). Esto hay que reclamar”.

Famosos, últimas noticias:

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.