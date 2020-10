Redacción Fama

El Tri dará un concierto virtual y Alex Lora asumió como primer reto conectarse a una conferencia por streaming con medios de comunicación de cada continente. “Solamente Dios nos puede decir qué va a pasar”, dijo sobre la ‘nueva normalidad’ de la música, mientras rockeaba y recordaba frases de las más icónicas canciones de la banda para llenar los vacíos de la conexión de internet o para celebrar con “la raza”, como llama a su público. “Las plataformas son lo único que tenemos. Extraño los conciertos, las tocadas, el contacto directo con la raza. Después del 24 (de octubre, 8:30 p.m. a través de la Plataforma Live), quién sabe cuándo vuelva a haber una tocada, pero hay que aprovechar para desahogarnos”.

Lora cumplió 52 años en la música y consideró sus canciones como atemporales, porque expresan –y golpean– a los políticos. “Son ‘rolas’ que hablan de un momento social y político que se está llevando a cabo ahorita. Entonces, todas esas canciones de 40 años están más vigentes que cuando las inventé. Pero he inventado unas secuelas de esas canciones, como ‘Sobrevivir’ (la canción hecha para “soportar” la pandemia)”.

El músico mexicano citó a Perú para explicar el momento en que la banda rompió las fronteras de Centroamérica.

"Es nuestra segunda casa. Cuando fuimos por primera vez, nunca habíamos salido de México o Estados Unidos. Nunca habíamos traspasado esas fronteras. Y no fue hasta cuando salió el álbum “Simplemente” –canta ‘El vicioso’– /quiero que me entierren al ritmo del rock/. Esa ‘rola’ fue la que nos abrió las puertas en el 86″.

Para Lora canciones como ‘Metro Balderas’ o ‘El fantasma’ cumplieron con el sentido del rock. “Hemos ridiculizado al Gobierno porque siempre ha satanizado y ridiculizado al rock. Siempre les he mandado saluditos y no solamente a los nuestros (de México), sino a nuestro querido Donald Trump. La raza siempre tiene esa espinita clavada de que el Gobierno no escucha, y el rock and roll ha sido el medio para comunicar. Nunca ha sido por un tema personal, el verdadero rock es contestatario, rebelde y callejero, en todo el mundo empezó a raíz de la represión. Y, cuando llegó el rock en tu idioma, nosotros ya teníamos 16 álbumes y rescatábamos todo el movimiento social”.

