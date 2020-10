Adrián Bello lanzó canción junto a la mexicana Ximena Sariñana

El cantante y compositor peruano Adrián Bello sorprendió a sus seguidores al dar a conocer el videoclip de “Explosión”, que cuenta con la colaboración de la cantante mexicana Ximena Sariñana.

“Explosión -en inglés- es una canción que quería hacer hace un buen tiempo. Tenía esta idea de crear un tema con una vibra ligera y que me permita expresar un lado mío que no suelo mostrar muy a menudo. Ese lado que simplemente quiere divertirse, bailar y no darle tanta importancia a las cosas”, comenta Bello.

Explosión, como su nombre lo dice, en ritmos de pop, funk y R&B, cuenta la historia de dos personas que al estar juntas son química pura, generando una explosión de emociones. Esta química o chispa es la que se suele sentir cuando recién conoces a alguien, cuando te enamoras o lo que sientes por ese amigo o amiga con la que no necesitas hablar para entenderse.

Explosión habla de las relaciones humanas en general y del amor en todas sus formas. “El conectar a fondo con alguien más te hace experimentar la vida a otro nivel y a otra intensidad. Una vez que vives algo así, te aferras a ese sentimiento y no lo quieres perder. Eso busco transmitir con esta canción”, agrega el artista peruano.

Producida por David Chang (We The Lion, Cristina Valentina, etc) en Elisa Records, marca la segunda colaboración de Adrián Bello con un artista internacional, y esta vez, nada que menos que con Ximena Sariñana, quien ha tenido participación en algunas producciones nacionales.

“Le escribí a Ximena para hacer esta colaboración porque tengo la idea que uno no pierde nada intentando. Así que cuando me contestó diciéndome que le había encantado el tema y que quería hacerlo, yo no podía más de la felicidad”, comenta Bello. “Su participación elevó la canción a otro lugar y los versos que escribió le dieron ese extra que faltaba y que terminó por amarrarlo todo. Su voz tiene una personalidad y una inocencia natural que siempre he admirado y contar con ella ha sido un sueño. Trabajar con ella fue muy orgánico y fácil. Desde el día uno me ha tratado como un amigo y hemos podido entablar una bonita relación”, concluye.

Explosión está disponible en todas las plataformas de streaming y en YouTube.

Adrián Bello, últimas noticias:

Bruno Ascenzo recibe tierno mensaje por su cumpleaños de parte de su pareja Adrián Bello [VIDEO]

¿Quién es Adrián Bello? Conoce todo acerca del novio de Bruno Ascenzo

Adrián Bello lanza single ‘Escondidos’ inspirado en la comunidad LGTB

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.