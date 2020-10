Tom Parker, exintegrante de The Wanted, revela que tiene cáncer terminal: “Me diagnosticaron un tumor cerebral”

Tom Parker, exintegrante de la conocida boyband británica The Wanted, reveló el domingo 11 de octubre que tiene un tumor cerebral y que ya está en tratamiento.

A través de Instagram, el joven artista de 32 años dio la noticia a sus más de 142.000 seguidores tras llegar a un acuerdo con su esposa Kelsey Hardwick -quien está embarazada de ocho meses- para hacer pública la información sobre el cáncer que padece.

“Hola chicos, saben que ambos hemos estado ausentes en redes sociales durante algunas semanas y es hora de decirles por qué. No hay una manera fácil de decir esto, pero lamentablemente me diagnosticaron un tumor cerebral y ya estoy en tratamiento”, empezó Tom Parker en su texto, el cual estuvo acompañado de una foto donde aparecía junto su pareja y su hija Aurelia Rose de un año.

“Decidimos, después de pensarlo mucho, que en lugar de esconderlo y tratar de mantenerlo en secreto, haríamos una entrevista en la que podríamos exponer todos los detalles y dejar que todos supieran los hechos a nuestra manera”, agregó el cantante.

Asimismo, Tom Parker dio detalles de su estado de salud a la revista británica OK! Magazine, según recogió Infobae. En la entrevista, el artista señala que su enfermedad está en la fase terminal.

“Sabía que algo no iba bien, pero nunca esperé que fuera esto. (En el hospital) Corrieron la cortina alrededor de mi cama y dijeron: ‘es un tumor cerebral’. Todo lo que pude pensar fue: ‘maldita sea’ Estaba en estado de shock. Es un glioblastoma en estadio cuatro y han dicho que es terminal. Fue mucho con lo que lidiar yo solo. Todavía no lo he procesado”, comentó.

