Selena Gomez contó cómo enfrentó la leve depresión que sufrió tras inicio de la pandemia [VIDEO]

Selena Gomez habló abiertamente de cómo le ha afectado psicológicamente la pandemia por el coronavirus. La joven artista conversó con un especialista sobre su lucha por mantenerse bien.

A través del Instagram Rare Beauty, la cantante de 28 años organizó una conversación con el doctor Vivek Murthy para hablar sobre la importancia de la salud mental en esta época.

Selena Gomez habló desde su propia experiencia y reconoció que se deprimió cuando se desató la pandemia.

“Al principio, no pude lidiar con eso tan bien. Entré en un poco de depresión”, admitió la celebridad.

Sin embargo, la también actriz señaló que pudo salir de ese estado gracias a la escritura y a su familia.

“Luego comencé a ir a un lugar donde escribía y era activa. Simplemente, me obligó a tener ese tiempo. He podido pasar tiempo con esas personas, esas personas de calidad, pasar mucho más tiempo con mi familia, y casi siento que me he normalizado en esta situación (la depresión) que no es normal”, comentó.

Además, Selena Gomez dijo que una de las partes más difíciles de la pandemia ha sido su incapacidad para conectarse con sus fans en persona.

“Mi trabajo es viajar mucho, conectarme con la gente, hacer feliz a la gente y eso me hace feliz, así que ha sido una lucha”, compartió en el video de Instagram.

"Está bien. Poco a poco, hacia el final, descubrí que las cosas que estaba haciendo estaban saliendo y eso era algo que era extremadamente emocionante para mí ", finalizó Selena Gomez.

