Selección peruana estrena canción oficial interpretada por Marco Romero [VIDEO]

“Vamos Perú” es el nombre de la nueva canción oficial de la Selección Peruana de Fútbol de cara a las Eliminatorias a Qatar 2022, la misma que ha sido escrita y además interpretada por Marco Romero y Gonzalo Calmet.

“Estamos en una nueva etapa en la que ya creemos en nuestra selección. Es por eso que “Vamos Perú” dice en su coro ‘Porque yo te sigo a donde vayas tú’, porque hoy a pesar de afrontar tiempos difíciles por la pandemia, creemos en nuestra selección, y no dejamos de seguirla y acompañarla, sea alentando desde casa o compartiendo mensajes de aliento a través de las redes sociales", manifiesta el también compositor de ‘Porque Yo Creo En Ti’, Marco Romero.

El tema se dio a conocer en conferencia de prensa en febrero de este año, pero debido a la pandemia recién un día antes del partido inicial de las eliminatorias contra Paraguay es que se volvió a presentar oficialmente, esta vez desde las redes de la Selección Peruana de Fútbol. Además, la canción viene acompañado de un video donde se narran los sentimientos de un hincha emocionado por volver a ver jugar a su equipo.

"Cuando me junté con Marco a inicios de este año, compusimos esta canción no porque nos la hayan pedido, sino porque nos pusimos a conversar sobre nuestra selección, y, entre anécdotas e ilusiones, tomamos la guitarra y el cajón, y nació ‘Vamos Perú’ como por arte de magia. Creo que es por eso que el tema ha conectado tan rápido con todos, porque es sincera no solo de dos cantautores, sino también de dos hinchas de verdad”, agrega Gonzalo Calmet.

