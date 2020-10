Saskia Bernaola lleva 20 años trabajando al lado de Patricia Portocarrero y Katia Palma. “Somos un matrimonio”, sentencia. “Tenemos una conexión especial, es una suma de las tres y aunque cada una tenga sus propios proyectos, siempre regresamos. Nos gusta mucho lo que hacemos, el público lo siente y lo pide. En estos 20 años, como debe ser, cada una ha hecho su vida, es lo más normal, pero como la gente nos quiere tanto, nos pide siempre volver y es hermoso hacerlo”, responde anunciando el retorno de Las Banda-las para este 30 a las 8 de la noche vía live streaming.

¿Qué ha cambiado en dos décadas entre ustedes?

Hemos evolucionado un montón. Los chistes que se crearon, en su momento, tal vez ya no sean tan ciertos en nosotras. A Katia le decíamos ‘barril’, ‘Barney’ y ahora está figurita. La vida ha cambiado. Cada una tiene su forma de haber evolucionado y nos hemos ido adaptando. Entonces, ahora los chistes ya no son sobre su gordura, aunque aún le queda papada y ojalá, por favor, que no se la quite.

Pero, hoy en día, para algunos, reír a costa del físico resulta ofensivo. Incluso, en la televisión hay personajes, por ejemplo de Jorge Benavides, que ya no se realizan...

A mí me pasa que el humor, el arte en general, lo siento como algo libre, o sea, si uno empieza ya juzgando a la hora de crear, entonces, lo más probable es que no te salga ninguna obra de arte. El que juzga es el público, tiene ese derecho. Si le gusta, si no le gusta, lo compra o no, si lo quiere eliminar o potenciar. El artista no juzga, va donde se puede desenvolver y el humor tiene la característica de ser transgresor. Sí, por supuesto que es feo burlarse de la gordura de una persona, pero nosotras hemos aceptado eso como parte del kit para romper y burlarse del otro.

Si tú ves a Katia, ella no se ofende con las bromas, se mata de risa y nos devuelve el insulto con una elegancia maravillosa, una chispa increíble. El humor también tiene que ser algo consensuado y tiene la obligación de transmitir algo. Lo que pasa en el escenario no es verdad, es un chiste nada más, jugamos a bajarnos el ego, porque estamos en un estatus alto ahí, nos creemos rockeras en el escenario. Entonces, destruirnos es parte del humor y la gente se ríe mucho porque ve que no hay un sufrimiento real.

En tu caso, ¿de qué te nutres para hacer humor?

De la vida misma. La vida es muy graciosa y todas las situaciones son muy cómicas. No sé si realmente existe eso de que el universo te envía cosas, pero creo que el universo es un gran payaso y se está riendo con todas las señales que nos manda con gracia y humor. Si tú no le ves ese lado humorístico a la vida, tu vida puede ser de terror. Tú decides cómo quieres vivirla. Si como una película de terror, de acción o suspenso. Yo prefiero vivirla en una comedia.

Alguna vez dijiste que eras la payasa del pueblo. ¿Qué te parece que se tilde al Congreso como un circo?

Eso es algo que a nosotros los payasos nos da pena, que comparen a un congresista que es corrupto, a un político ladrón que ni siquiera le pasa pensión a sus hijos, con un payaso. Para mí eso es triste, porque el trabajo del payaso es muy honorable, no saben lo que cuesta hacer reír y eso se logra con inteligencia.

Hacer humor es algo serio. Entonces, que la gente compare al Congreso con un circo, por favor, el circo es mi oficina, yo trabajo en el circo y no es así. Los comediantes son supernobles, solidarios, trabajan en equipo, con poco dinero. No tienen nada que ver con un congresista. Que les digan payasos es descalificarnos injustamente.

