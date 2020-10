Productores de Aislados, la serie: “A nosotros no nos sirve arrasar en el rating si terminamos enfermos"

Tras la rápida propagación del coronavirus y el temor al contagio, los productores de Aislados, la serie indicaron que tomaron todas las medidas respectivas para evitar que su elenco llegara a contraer la enfermedad.

Bajo el sello de Sinargollas Producciones, el director Gino Tassara Piérola aseguró que ningún integrante de su equipo se infectó. Además, señaló que fueron muy estrictos con todos, ya que, para él, no valía la pena tener un trabajo exitoso a costa de la salud y vida de los demás.

“Jorge Vilela y yo somos los directores de la serie, pero también somos personas de riesgo. Él es hipertenso y yo soy diabético, así que por eso nos hemos cuidado al máximo. No solo por nosotros, también por las familias del equipo, además, porque queremos seguir haciendo más producciones y el resultado de esto es que todos estamos sanos. Porque a nosotros no nos sirve arrasar en el rating, la taquilla o tener 3 millones de vistas en las redes si terminamos enfermos. La salud es primero. He tenido el lujo de contar un elenco responsable en Aislados", indicó el también director de la taquillera película nacional Utopía en el comunicado que envió la producción.

“Nosotros hemos cuidado a todo el equipo; se hicieron las pruebas antes de firmar contrato y si salían positivos, no podías estar. Antes de iniciar las grabaciones, también, y tuvimos que sacar a dos maquilladoras, una porque dio positivo y la otra, pues nos enteramos por las redes que no cumplió con el aislamiento y se había ido de viaje. Fuimos muy radicales. Un mes antes, todos estaban advertidos de evitar contacto mínimo con la gente para evitar contagios, y gracias a Dios, terminamos de grabar sin nadie que diera positivo”, indicó Gino Tassara, y resaltó que en cada descanso de escena se esterilizaba toda el área.

Asimismo, Gino Tassara Piérola contó cómo ha sido el proceso de seguridad con cada miembro del equipo para evitar el contagio.

“Cada quince días, se hacían las pruebas rápidas y por sorteo pruebas moleculares. Las cinco semanas que duró la grabación todos hemos estado literalmente aislados, hemos tenido prohibiciones que todos responsablemente cumplimos, contacto mínimo con gente de fuera, evitar reuniones o viajes para no contagiarnos y no perjudicar a nadie. Hemos grabado en Perú y Argentina, cuidando rigurosamente todos los protocolos”, acotó Tassara, y destacó que las grabaciones se hicieron con un equipo mínimo de seis personas, y en algunos casos, se ensayó y dirigió vía Zoom.

Gino Tassara Piérola y Jorge Vilela de Rutte son los directores Aislados, la serie -basada en el estado de Emergencia Nacional y la orden de inmovilización- que se estrena el 13 de noviembre en exclusiva por Movistar Play.

