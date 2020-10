Oasis recordó el concierto que realizó en Perú por el aniversario 25 de su segundo álbum [FOTO]

La banda británica Oasis mencionó a Perú en una de sus publicaciones de Facebook, recordando el concierto que realizaron en nuestro país en el 2009.

La agrupación de los hermanos Gallagher dedicó el post por el aniversario 25 de su segundo álbum de estudio (What’s the story) Morning glory?, de donde se extrae su famoso tema “Wonderwall”.

En su texto, invitó a sus seguidores peruanos a escuchar las canciones de su disco por medio de la plataforma Spotify.

“¡Hola, Perú! ¡Se cumplieron 25 años de nuestro álbum (What’s the story) Morning glory? y queremos celebrarlo cantándolo juntos como lo hicimos en el Estadio Nacional en el 2009!”, se lee en su post.

Como se recuerda, Oasis hizo historia en nuestro país al presentarse en el Estadio Nacional el 30 de abril del 2009. Más de 40.000 personas corearon sus mejores temas en la ciudad de Lima.

“The shock of the lightning”, “Cigarettes & Alcohol”, “The meaning of soul”, “To be where there’s life”, “Wonderwall”, “Don’t look back in anger”, “Falling down”, “Champagne supernova”, y “I am the walrus” fueron algunas de las canciones que entonaron.

