Karina Jordán y Diego Seyfarth se animaron a bailar “El danubio azul” como recién casados

El amor nos conecta a todos, porque somos seres espirituales en este viaje que llamamos vida. Todos estamos aquí para cumplir nuestra misión, todos buscamos nuestro propósito. “Tu eres yo y yo soy tu.” Sigamos dando y recibiendo amor todos los días de nuestro viaje porque de esa manera hacemos que valga la pena. Gracias por compartir con nosotros y hacernos sentir su alegría aun en la distancia. Estos son tiempos para reflexionar, hemos celebrado nuestro amor de manera íntima porque sentimos que alguna batalla hay que ganarle a este bicho. No lo hubiéramos logrado solos, así que gracias a todos nuestros hados madrinos y cómplices en esta aventura rumbo al altar. Gracias por compartir su arte con nosotros @elhanovias @pronovias @francesca.bernetti.retratista @yorgostratouris @jardinprivat @catu.novias @elsajulcamakeup @djavelious @lalupe.joyas @freddylunavideo Y en especial a nuestro amigo y wedding @rparradelcarpio @organizateweddingplanner te queremos mucho somos muy afortunados de poder contar con tu amistad ❤️