Hugh Jackman cumple 52 años: curiosidades poco conocidas sobre el intérprete de Wolverine

La estrella de teatro, cine y televisión Hugh Michael Jackman cumple 52 años. El actor nacido en Sídney, Australia, es conocido mundialmente por dar vida a Wolverine, el superhéroe ficticio que aparece en los cómics estadounidenses del universo de Marvel.

El actor también es recordado por su papel en el filme Gigantes de acero (2011), Los miserables (2012), El gran showman (2017), entre otras exitosas producciones. Por otro lado, Hugh Jackman ostenta numerosos premios y reconocimientos como el Globo de Oro a mejor actor, Premio Empire a mejor actor, etc.

Pese a que su papel más reconocido es el del superhérore de filosas garras, Hugh Jackman no fue la primera opción del director de “X-Men”, Bryan Singer. El actor Dougray Scott había sido elegido para interpretar a Logan, pero debido a su apretada agenda en medio de las grabaciones de Misión imposible 2, los realizadores decidieron quedarse con el australiano.

Otra de las curiosidades acerca de la carrera actoral de Hugh Jackman, tiene que ver con Halle Berry. Ambos intérpretes han trabajado juntos en un total de seis películas: “X-men”, “Swordfish”, “X2”, “X-Men: The Last Stand”, “Movie 43” y “X-Men: Days of Future Past”.

Acerca de su vocación por la actuación, Jackman reveló en una entrevista, que la cinta de terror Friday the 13th fue su inspiración y es uno de sus más grandes fanáticos. Su afición por las producciones siniestras no termina ahí, pues soñaba con personificar a Jason.

Russell Crowe, quien es muy amigo del protagonista de Van Helsing, fue otra de las influencias en su camino a la fama, debido a que lo recomendó con el director para el papel de Logan, con el que posee el récord de interpretar en más ocasiones a un personaje de cómics.

