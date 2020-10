Hercai: actriz de la famosa novela turca cuenta su historia de superación contra la obesidad mórbida

Hercai es una de las telenovelas turcas que mayor éxito alcanzó a nivel internacional, al contar la tormentosa historia de amor entre Miran Aslanbey (Akın Akınözü) y Reyyan Şadoğlu (Ebru Şahin).

Precisamente, uno de los personajes cómplices de la pareja protagonista es Melike, la carismática ama de llaves de la familia Sadoglu y mejor amiga de Reyyan.

La actriz detrás de ese papel es Aslı Samat, de 29 años, quien además de captar la atención con su interpretación, también se ha convertido en una fuente de inspiración para personas con obesidad mórbida.

A través de su canal de YouTube, la actriz turca relata cómo siendo adolescente llegó a pesar 173 kilos, situación que afectó severamente su salud física y emocional.

“Tenía edema en ambas rodillas y no podía caminar. Siempre tuve problemas para encontrar ropa. En la calle, la gente me miraba como si fuera un monstruo”, dice.

Según relata, intentó perder peso por su propia cuenta sin obtener resultados satisfactorios.

“Hice acupuntura, seguí una dieta, incluso intenté enviar señales al cerebro, pero no pude”, explica.

En 2013, la actriz turca reflexionó sobre sus hábitos alimenticios y, tras una evaluación profunda, se comprometió consigo misma a cambiar su estilo de vida, esto la llevó a buscar ayuda médica y a optar por la realización de una cirugía de manga gástrica.

El primer año después de la intervención, Aslı Samat perdió 62 kilos. En los siguientes años redujo otro 48 kilos, estando a dos de llegar a su peso ideal.

“Después de perder 110 kilos durante todo el proceso, ahora me ejercito saliendo a caminar mucho con mis perros, hacer pilates y nadar. Hoy me siento segura, y como a las horas adecuadas”, explica.

Finalmente, la aceptación que han tenido sus videos en YouTube ha llevado a que muchos de sus seguidores le pidan consejos, algo que ella evita porque considera que estos deben venir de profesionales médicos.

“Hay gente que hace listas de dietas, dicen, ‘hermana, échale un vistazo’. Pero yo no soy médico, no comento para no dar información falsa”, concluye.

