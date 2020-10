Eva Ayllón anuncia concierto homenaje a las glorias del criollismo

Desde que, en plena pandemia, su hijo Francisco la convenció de que podía grabar videos caseros y luego compartirlos en el ciberespacio, Eva Ayllón no ha parado de trabajar. La cantante, que encontró en internet la manera de reinventarse, nos presenta su tercer streaming titulado: “Mis Ángeles del Criollismo”, concierto que estará disponible en TLK Play desde el 31 de octubre al mediodía, y con el que celebrará el Día de la Canción Criolla.

“Mis Ángeles del Criollismo” es un homenaje a la gente con la que he trabajado, gente que me corrigió cuando cometí errores. Es mi homenaje a las glorias del criollismo: a Fiesta Criolla, a Los Embajadores Criollos, a Chabuca Granda, de quien ha sido su centenario, a Alicia Maguiña, que nos sorprendió con su partida, a María Obregón, que se nos fue y quien es la voz que más he amado en este país, a Arturo ‘Zambo’ Cavero, a Óscar Avilés, a Roberto Tello, a Lucha Reyes, a Felipe Pinglo, a Eloísa Angulo y a muchos otros cantantes y compositores. Es una lindura, puro amor y calidad. Lo hacemos para quienes están arriba, cuidándonos como una estrellita y con mucho respeto por nuestro público”, declara Eva, quien este 2020 celebra sus cinco décadas de exitosa carrera musical.

En el setlist de “Mis Ángeles del Criollismo” hay canciones que ella nunca ha interpretado y que espera que el público acepte en su voz. “El repertorio es antiquísimo. Estoy cantando temas de Cavero, uno de mis ángeles criollos preferidos. No lo hice antes porque soy una artista antigua, que nunca cantaba repertorio de otros, pero eso ya pasó. Trato de cantar muy parecido a él porque quiero que la gente lo recuerde. Canciones como “El Plebeyo”, “La Flor de la Canela” y “Fina Estampa” también estarán en el repertorio”, revela la ganadora al Grammy Latino a la Excelencia Musical 2019.

Para este concierto online, Eva tendrá como invitados de honor al percusionista Gigio Parodi, con quien canta “Un Vals, Un Recuerdo”, tema que grabara con Rafael Matallana veinte años atrás. También a Eddy Sánchez, su primera guitarra, junto a quien interpreta el tema “Prenda Mía”, de Irma y Oswaldo; y al campeón de marinera norteña, Mauricio Fernandini, su José Antonio, como ella lo llama.

“Gracias a mi hijo, me di cuenta de que podíamos grabar videos en casa, y me dije: si podemos hacer un video, podemos hacer un concierto. Ya van tres. Estoy trabajando más que nunca y muy gratificada con la respuesta de la gente. Encantada con los comentarios que me dejan”, agradece Eva.

El concierto se transmitirá a través de TLK Play el 31 de octubre al mediodía (hora Perú). Las entradas ya están en preventa en Teleticket a 25 soles hasta el 25 de octubre.

