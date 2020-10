Bad Bunny amenaza a programa de EE. UU. por sexualizar imagen de una menor

Bad Bunny se mostró furioso a través de su cuenta de Twitter, donde publicó una serie de mensajes en contra del grupo de comunicación Spanish Broadcasting System (SBS) y el programa La Comay de la cadena Mega TV.

Todo empezó luego de que muchos usuarios culparan al cantante de reguetón por motivar el regreso del programa La Comay, ya que en 2018, él anunció su concierto usando la muñeca que aparece en el programa.

“¡Yo no traje La Comay de vuelta! ¡Yo no produzco su programa! ¡Yo pagué para utilizar la muñeca sin años de uso para un anuncio de 60 segundos! ¡Sin saber ni imaginar que estaba por regresar! ¡A mí no me asocien con la basura que diga en su programa!”, expresó Bad Bunny en un primer tuit.

PRIMERO QUIERO DEJAR CLARO!! YO NO TRAJE LA COMAY DE VUELTA!! YO NO PRODUZCO SU PROGRAMA!! YO PAGUÉ PARA UTILIZAR LA MUÑECA SIN AÑOS DE USO PARA UN ANUNCIO DE 60 SEGUNDOS!! SIN SABER NI IMAGINAR QUE ESTABA POR REGRESAR!! A MI NO ME ASOCIEN CON LA BASURA QUE DIGA EN SU PROGRAMA!! — 👁 (@sanbenito) October 11, 2020

En medio de la polémica, Bad Bunny se sumó a las críticas que viene recibiendo el programa por sexualizar la imagen de una menor, hija de la candidata a la gobernación por el Movimiento Victoria Ciudadana, Alexandra Lugaro, para criticarla.

Organizaciones, expertos políticos y varios usuarios de las redes han aseverado que se “sexualizó” la imagen de la menor y que se hicieron comentarios machistas sobre ella.

“El programa La Comay le ha hecho daño a mucha gente, familias, sectores, pero jugar con la seguridad y salud mental de una niña. ¡Por querer hacerle daño a una mujer! ¡Solo por un agenda política dañina! ¡No se pasó de la raya, si no que creó una nueva y la volvió a pasar!”, escribió el reguetonero en Twitter.

EL PROGRAMA LA COMAY LE HA HECHO DAÑO A MUCHA GENTE, FAMILIAS, SECTORES, PERO JUGAR CON LA SEGURIDAD Y SALUD MENTAL DE UNA NIÑA!! POR QUERER HACERLE DAÑO A UNA MUJER!! SOLO POR UN AGENDA POLÍTICA DAÑINA!! NO PASÓ LA RAYA, SI NO QUE CREÓ UNA NUEVA Y LA VOLVIÓ A PASAR! — 👁 (@sanbenito) October 11, 2020

Luego, amenazó con prohibir la reproducción de sus canciones en el grupo de de comunicación Spanish Broadcasting System si este no toma acciones.

“Por este medio, le dejo saber a SBS que si no hacen algo al respecto con el programa La Comay y permitan este tipo de ataques y comportamiento en televisión nacional, no cuenten con mi música para ninguna de sus emisoras de radio ni conmigo para cualquier evento o alianza”, finalizó Bad Bunny.

POR ESTE MEDIO LE DEJO SABER A SBS QUE SI NO HACEN ALGO AL RESPECTO CON EL PROGRAMA

"LA COMAY" Y PERMITAN ESTE TIPO DE ATAQUES Y COMPORTAMIENTO EN TV NACIONAL, NO CUENTEN CON MI MÚSICA PARA NINGUNA DE SUS EMISORAS DE RADIO NI CONMIGO PARA CUALQUIER EVENTO O ALIANZA!!! MAS NA. — 👁 (@sanbenito) October 11, 2020

