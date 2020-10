Sophie Turner y Joe Jonas pasan sus días de pandemia compartiendo divertidos videos en TikTok. La joven pareja estuvo al pendiente del más reciente episodio de Keeping up with the Kardashians, estrenado el pasado viernes en Estados Unidos, para hacer de las suyas.

Como se recuerda, Kylie Jenner tuvo una extraña conversación con su hermana Kourtney Kardshian, luego que la primera protagonizara una acalorada discusión con Kendall.

Ante esto, la actriz y el cantante no dudaron en recrear la escena de manera divertida.

A través de TikTok, Joe Jonas compartió el curioso video. Sophie Turner asumió el papel de Kylie y dijo :"Porque me voy a desmayar. Acabo de terminar una taza entera de 42 y estoy a punto de tomar la segunda. Kourtney, ¿en qué diablos estás?". A lo que Joe, quien hizo el papel de la hermana mayor de las Kardashian, respondió: “No sé qué está pasando, así que estoy apreciando mi pan”.

La conversación entre las integrantes del clan se dio durante la cena que organizó Kris Jenner en Palm Springs para reunir a su familia tras la pandemia por el coronavirus. Sin embargo, Kylie y Kendall discutieron porque ambas querían llevar el mismo outfit.

Pero la riña no quedó ahí, ya que en una fiesta las jóvenes se agarraron a golpes.

No es la primera vez que Joe Jonas y sus hermanos imitan a las hermanas Kardashian. En varias ocasiones, los cantantes hasta se han disfrazados como ellas para recrear divertidas escenas.

