RBD: Anahí y Christian Chávez se unen en TikTok para cantar “Sálvame” [VIDEO]

El próximo 26 de diciembre se realizará el concierto Ser o parecer de la banda mexicana RBD y reunirá a gran parte de sus integrantes originales. Los actores Anahí Puente y Christian Chávez decidieron engreír a sus seguidores con un ensayo de lo que será su próxima presentación.

A través de TikTok, los famosos interpretaron “Sálvame”, uno de los temas más representativos de la agrupación. “¿Cantas conmigo?”, le pregunta la artista al intérprete de Giovanni Méndez, quien responde: “¡Claro güerita!”.

El entrañable dueto fue aplaudido por los ansiosos seguidores de RBD y no duraron en reaccionar a la publicación. “La esperanza que mi 2020 necesitaba”, “me traen recuerdos, los amo RBD”, “te juro que solo los vi y casi me da el paro. La emoción que siento es indescriptible, me encantan”, fueron algunos comentarios.

La intérprete de Mía Colucci aprovechó la euforia causada por el video para recordar la fecha del esperado reencuentro de Rebelde, que contará con la presencia de Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Von Uckermann. La publicación se viralizó rápidamente y hasta la brasileña Anita se animó a cumplir el reto de cantar al lado de los mexicanos, por medio de la red social.

