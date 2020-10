El líder de la banda Jarabe de Palo, Pau Donés, este 11 de octubre hubiera cumplido 54 años. Sin embargo, la voz del cantante español se apagó el pasado 9 de junio, dejando un profundo vacío en el ambiente musical.

El interprete inició su carrera artística en los años 90. Desde entonces regaló a todos sus fans inolvidables temas como “Humo”, “Grita”, “La flaca", entre otros grandes éxitos.

En esta fecha tan especial para todos sus seguidores, vamos a contarles la historia que inspiró una de las canciones que consagró a Pau Donés y lo llevo al estrellato: “La flaca”.

“La flaca”: primer disco y canción de Jarabe de Palo

El álbum La flaca es uno de los debuts más exitosos de la historia del pop español, gracias a la canción que le da título. Este tema se popularizó al formar parte de un comercial de cigarros de la marca Ducados.

Este pegajoso hit que se editó en 1996 llevó a Jarabe de Palo por todo lo alto, convirtiéndose en uno de sus singles más representativos.

¿Cómo nace la canción “La flaca”?

En su libro autobiográfico ’50 palos... y sigo soñando' Donés detalla que la historia de esta canción se remonta a un viaje que realizó a Cuba en 1995 con sus amigos, para rodar el videoclip de “El lado oscuro”, un tema que en aquel entonces aún no se había editado.

“Llegamos a La Habana, dejamos las cosas en el hotel y con el subidón nos fuimos de fiesta a 1830, una discoteca al aire libre en El Malecón que allí todos conocen como La Tasca. Tomamos unos mojitos y cuando nos marchábamos entró en el local una mujer de belleza impresionante, con un vestido de gasa roja”, explica Pau en su texto.

Asimismo, en esos días, la banda había estado buscando a una modelo para el videoclip, pero, entre las jóvenes que pasaron el casting, ninguna logró convencerlos.

“Necesitábamos una modelo para un videoclip y pensábamos que ella era la ideal. Y sin más prolegómenos, Alsoris aceptó”, cuenta Donés.

Sin embargo, no pudieron rodar el video porque durante todo ese tiempo llovió sin parar, lo que frenó sus planes y solo se dedicaron a conocer la ciudad guiados por la modelo.

Pau no contaba con que se iba a enamorar profundamente de Alsoris, y se iba a involucrar en una historia de amor fugaz con ella, porque debía volver a España.

Antes de su viaje, pasaron la noche juntos y el plasmó en un poema todos los sentimientos que ella le había despertado.

“Aquí te dejo un regalo, mi Flaca, en agradecimiento por estos días que nunca olvidaré. Solo te pido una cosa, que lo abras cuando me haya ido. Nos abrazamos y nos dijimos adiós (...) Me di la vuelta y al mirarla me di cuenta de que ya había abierto el sobre. Estaba llorando a la vez que leyendo esa corta poesía que con los años se convertiría en la canción que puso a Jarabe de Palo en el mapa. Me refiero, cómo no, a La Flaca”, sostiene en su libro.

